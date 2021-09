"No va a acabar la temporada": la oferta que parece hecha por un 'enemigo' y que puede condicionar la Liga

El fútbol español dijo adiós al argentino Lionel Messi, fichado por el París Saint-Germain, sufrió la frustración del Real Madrid que no pudo traer al francés Kylian Mbappé (PSG) y vivió a última hora la bomba del retorno del galo Antoine Griezmann (Barcelona) al Atlético de Madrid, cuya cesión se confirmó tras la salida a préstamo de Saúl Ñíguez al Chelsea inglés.

El mercado de Messi y Mbappé se convirtió en la última jornada en el de Griezmann. El galo vuelve, dos años después, al Atlético de Madrid en calidad de cedido. Antes, el Atlético cedió a Saúl Ñíguez al Chelsea inglés hasta final de temporada. Y con la salida de Griezmann, el Barcelona activó la llegada del neerlandés Luuk de Jong, a préstamo desde el Sevilla.

Adrià Albets adelantó en la SER que el Barça ha ofrecido renovar un año más a Ronald Koeman al frente del banquillo azulgrana, pero con condicionantes: los resultados deportivos, el juego y el estilo del equipo, y el último, es la apuesta por cuestiones estratégicas del FC Barcelona como por ejemplo la apuesta por la cantera o por jugadores como Riqui Puig, que para el presidente Joan Laporta es un futbolista innegociable.

El análisis del Sanedrín

Manu Carreño: "En el fondo todos los atléticos quieren a Griezmann. Algunos están dolidos y resentidos, pero estoy convencido de que eso va a ir desapareciendo".

Sique Rodríguez: "Yo me tomaría esa oferta a Koeman como un aviso. En su intento de reforzar al entrenador, estos condicionantes le debilitan".

Miguel Martín Talavera: "Al final lo que parece que quieres es deteriorar la imagen del entrenador. Yo creo que Koeman no va a acabar la temporada. Si hay dolor en los atléticos es porque antes hubo mucho amor".

Javier Matallanas: "La oferta a Koeman parece hecha por un enemigo. Es una situación que nace mal. Todos sabemos que Koeman sigue en el Barça porque no podían pagarle el finiquito. Sobre Griezmann, no fue tan grave lo que hizo. No es un jugador polémico y hay algo clarísimo: cuando diga Simeone hay que quererle, se hace lo que diga el líder".

Pablo Pinto: "El recibimiento de Koeman no va a ser de ovación cerrada, pero a base de trabajo y de goles se va a ganar a la afición".

Jordi Martí: "Este será el último año de Ronald Koeman. Estas condiciones surrealistas que se le imponen nos vaticinan que este tiene que ser el último. Sobre Riqui Puig, me parece que está infrautilizado. Si Koeman consigue títulos, será a final de temporada y no vamos a estar hasta el final otra vez con esa incertidumbre. Dicho esto, el favorito para ganar la Liga es el Atlético. Barça y Madrid están un escalón por debajo".

Marcos López: "A Koeman hay que exigirle como entrenador del Barcelona, pero le tienes que dar jugadores de la entidad que ha tenido el Barcelona estos últimos años".

Mario Torrejón: "El único acierto real de Laporta es centrarse en salvar el club. Es un acierto, pero mal comunicado. El más forofo de los barcelonistas entenderá que la supervivencia del club está en juego".