Luis Suárez Miramontes, sobre la imagen del Barcelona: "Tiene cosas que no la ves ni en un equipo pequeñito"

El Barcelona perdió este martes ante el Bayern de Múnich en el que era su primer test importante tras la salida de Messi y Griezmann del club catalán. Una de las voces autorizadas para hablar sobre la imagen que dio el equipo dirigido por Koeman es Luis Suárez Miramontes, el único Balón de Oro español y comentarista de la SER. El exfutbolista y exentrenador ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos', con Francisco José Delgado y ha comentado las sensaciones tras el 0-3 de Champions.

Luis Suárez ha destacado que la sensación fue "malísima" más allá del aspecto físico donde dio una "impresión pobre". "La cosa que me impresionó más es la cuestión mental, la mentalidad con que jugaron el partido, el temor de ciertas situaciones que no las han afrontado como un partido de Champions", ha explicado en la SER. "La caras que reflejaban cuando salían en la televisión o el descanso o durante el juego eran de gente temerosa y sin confianza. Naturalmente se reflejó en el terreno de juego y aún encima", ha continuado.

"Nos hemos equivocado porque han esperado en tu área rival, cuando el contrario te llega con el balón controlado y haciendo paredes sin jugadas y dejando a los jugadores del medio del campo en una minoría numérica. Me dieron una impresión de un equipo sin sin alma y sin ganas. Han salido derrotados al terreno de juego. La verdad es que eso en un equipo como el Barcelona no lo puedo hacer. Puedes perder por tres goles, por cuatro o por cinco, pero tienes que morder, jugar, luchar y no dar esa sensación de pobreza y de cosas que no la da a veces ni un equipo pequeñito", ha reflexionado ante la derrota blaugrana. El Balón de Oro español, ex del Inter de Milán, también ha aprovechado para hablar de la actualidad del club italiano y de su encuentro ante el Real Madrid en Champions League.