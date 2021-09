El FC Barcelona se vio muy superado por el Bayern de Múnich en su debut en la presente edición de la Champions este martes (0-3). El doblete de Lewandowski y el gol de Muller hincaron más el diente en la difícil situación que atraviesa el club tanto a nivel institucional como deportivo.

La afición se mostró muy crítica con el rendimiento del equipo y con la propuesta de juego de los de Ronald Koeman, que no tiraron a puerta en todo el partido.

Otro de los aspectos con el que se mostraron muy enfadados los seguidores del Barcelona fue con las sustituciones de Koeman, que metió en el campo a dos jugadores de 18 años, Demir y Álex Balde, y a uno de 17 recién cumplidos, Gavi Paez.

Un mensaje de Bielsa

“Es fácil poner jugadores jóvenes y acrecentar la lista de debutantes.Lo que hay que hacer es poner jugadores jóvenes y que no fracasen" Marcelo Bielsapic.twitter.com/6uqd1kqxSp — Futbol por las venas (@futbolxvenas) February 13, 2021

A colación de ello se ha hecho viral un vídeo de hace varios años, cuando Marcelo Bielsa entrenaba al Athletic Club, en el que el entrenador argentino da su opinión sobre dar la alternativa a los jóvenes talentos.

"Es muy fácil poner jugadores jóvenes y acrecentar la lista de debutantes. Lo que hay que hacer es poner jugadores jóvenes y que no fracasen porque poner jugadores jóvenes para demostrar que no sirven no es la función. La función es poner jugadores jóvenes para demostrar que sí sirven", explicó en su momento Bielsa. Algo que parecen reclamar muchos seguidores culés en uno de los momentos más difíciles.