Nirvana y Guns and Roses: la semana que cambió la música de los noventa

Entre el 17 y el 24 de septiembre de 1991 llegaron a las tiendas un puñado de discos que marcaron el rumbo de aquella década. Los Use your Illussion de Guns and Roses, el Blood Sugar Sex Magik de Red Hot Chili Peppers, el Badmotorfinger de Soundgarden o la gran joya de Nirvana se editaron en un periodo de seis días.

Aquel lejano 1991 tuvo una cosecha maravillosa de discos. En marzo salió el Out of Time de REM, el tercer disco de Roxette, en abril debutaron Massive Attack y Alanis Morissette, en mayo le llegó el turno a Smashing Pumpkins. En verano el protagonista fue el disco negro de Metallica. En agosto dieron sus primeros pasos otras dos bandas capitales, Blur en Reino Unido y Pearl Jam en Seattle. En septiembre, tras seis años, volvieron Dire Straits con su último disco de estudio y en noviembre se editaron dos discos tremendos: Dangerous de Michael Jackson y Achtung Baby de U2, pero esa semana de septiembre se llevó la palma. Pocas veces tantos álbumes tan influyentes se han concentrado en un periodo tan corto de tiempo marcando un relevo generacional y consagrando el ascenso del rock alternativo a las listas de éxito. Sin embargo, el triunfo no fue total, tanto los Grammy como los Brit Awards los ignoraron.

A pesar del arrollador triunfo de Guns and Roses, fue Nevermind el que supuso un auténtico terremoto. Durante la década anterior se había ido generando una subcultura alternativa en EEUU alrededor del punk rock, pero esa música ruidosa era ignorada por los grandes sellos musicales que no tenían su mirada puesta en los jóvenes y menos en bandas salvajes difíciles de controlar y domesticar. El éxito de Nirvana llevó a los sellos a mirar en el underground, a buscar a nuevas bandas con otros sonidos. Gracias a bandas como Nirvana, REM o Pearl Jam el mundo de la música viró. Cambió el foco de atención, los jóvenes volvieron a comprar discos de forma masiva y se desarrollaron nuevos festivales con nuevos protagonistas.

Aquella semana de 1991 cambió la música de los años noventa, que a su par provocó la respuesta inglesa con el britpop. A finales de año Nirvana superó en las listas de éxito a Michael Jackson, el gran triunfador de los años 80, el rey del pop. Algo había cambiado en la música y ese cambio se gestó hace 30 años, en 1991 y mucha de esa culpa la tuvieron los discos que se publicaron en una misma semana, quizá la más trascendente de la historia de la música.

Discos clave de Pearl Jam, RHCP y Nirvana / Cadena SER

