Álvaro Benito señala el 'problema' de Marco Asensio que le impidió ser indiscutible en el Real Madrid

El Real Madrid está en un momento dulce en la temporada, el buen inicio de los de Carlo Ancelotti ha sorprendido a muchos. El equipo blanco ha logrado ser un híbrido y juntar la experiencia y calidad de los veteranos con la ilusión y dinamismo de los más jóvenes y de los fichajes de verano como Alaba o Camavinga. Sobre todo ello habló en El Larguero con Yago de Vega, Álvaro Benito. Para él no ha supuesto una sorpresa este gran arranque del conjunto de Chamartín.

"No me sorprende, siempre he dicho que tiene equipo y plantilla para competir con cualquiera. Puede que en la Champions no sean los máximos favoritos sobre el papel (...) Creo que el Real Madrid, sobre todo a nivel ofensivo, hacía muchos años que no se veía tal caudal de ocasiones, de decisión a la hora de ir a la portería rival con jugadores muy inspirados. Lo de Benzema este año es un paso más", quiere destacar sobre el papel protagonista del francés, quien ha encontrado, en su opinión, una sociedad con un jugador brasileño que está ganándose la titularidad. "Vinicius le viene muy bien a Benzema porque es un jugador que estira a las defensas".

Todos los puntos positivos del Real Madrid se está juntando con el peor momento en años del FC Barcelona, sin embargo Álvaro Benito también llama a atender al aspecto defensivo que "todo lo ofensivo lo está tapando", apunta.

La rebelión de Asensio

Una de las reflexiones más interesantes que dejó Álvaro Benito con Yago de Vega en El Larguero fue su opinión sobre Marco Asensio. El entrenador siempre confió en el balear y ahora ve cómo no se equivocaba en términos de confianza y de motivación respecto a la nueva competencia para Asensio.

"Lo ideal para un entrenador es que haya mucha competencia donde elegir, que la gente que esté teniendo menos oportunidades tenga una actitud rebelde, una actitud reivindicativa como tuvo frente al Mallorca Marco Asensio. El problema no ha sido su talento, que se le 'cae', el problema era más el repetir las acciones, la agresividad, estar hambriento... Más allá de los goles que puede estar más acertado es el hecho de estar enchufado. La llegada de Camavinga ha aportado que los volantes estén con las orejas tiesas por la competitividad. No le pesa ni un grano de más la camiseta del Real Madrid", apuntó.

El ejemplo para los jugadores del Real Madrid debe ser "el de Vinicius" y explica por qué: "Mantuvo el nivel de acierto y de ahí no lo saca nadie". Una continuidad que anhela Asensio después de no estar muy presente en el once.

"Cuando sientes que se está produciendo una injusticia es cuando más fuerte tienes que ser a nivel mental. Estás en el Real Madrid y salvo que seas una superestrella, te lo tienes que trabajar y asumir el papel que te está tocando asumir con gran mentalidad", anima Álvaro Benito en una gran charla en El Larguero.