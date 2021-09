Eduardo Camavinga ha entrado con el pie derecho en el Real Madrid. A sus 18 años, su desparpajo, calidad y presencia física ha sorprendido a todos, incluidos los más puestos en el fútbol internacional.

El francés marcó su primer gol con la camiseta del Real Madrid a los seis minutos de su debut, aprovechando un rechace del portero en el partido contra el Celta. Días después cambió el Inter - Real Madrid de nuevo desde el banquillo. Tiró un potente desmarque a la espalda de la defensa y, tras recibir un fantástico pase de Valverde, habilitó a Rodrygo para que hiciese el gol que dio los tres puntos a los blancos en San Siro. El pasado miércoles hizo su primera aparición como titular. En un doble pivote junto a Valverde, se hicieron con el medio del campo en la goleada del Real Madrid ante el Mallorca por 6-1.

Uno de los detalles que más han llamado la atención del flamante fichaje blanco es su personalidad. El francés está continuamente sonriendo, algo que gusta a la afición y que, a buen seguro, contribuye a crear un gran ambiente en el vestuario.

El idioma

Precisamente sobre ese humor y alegría y la barrera del idioma ha hablado el jugador del Real Madrid en una entrevista en el medio francés Telefoot. "Tal vez lo más duro es eso, porque me gusta mucho reírme con los demás y gastar bromas y no controlo todavía muy bien el español...", ha explicado en un adelanto de la entrevista, que se emitirá el próximo domingo.

Además, ha contado que no dudó en ningún momento sobre su fichaje: “En cuanto vi que el Madrid me quería y estaba preparado para hacerme una oferta, no lo dudé ni un segundo".

Con su desparpajo y ganas de aprendizaje, un buen manejo del español parece cuestión de -poco- tiempo.