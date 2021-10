"Koeman tiene que mejorar mucho para intentar desabrochar una bota de entrenador de Ancelotti"

La derrota del Real Madrid frente al Espanyol y la del FC Barcelona frente al Atlético de Madrid han sido los dos resultados más relevantes de la octava jornada de Liga. Ahora, llega el parón de selecciones en donde la selección española buscará hacerse con la UEFA Nations League.

Vuelve a revivir las 'Preguntas Canallas' del último tramo de Carrusel Deportivo, dirigido por Dani Garrido:

¿Quién es peor tácticamente: Koeman o Ancelotti?

Antonio Romero: "Koeman tiene que tomar muchos tazones de cereales para intentar desabrochar una bota de entrenador de Ancelotti".

Si te dicen que hoy mismo echan a Koeman, pero solo pueden poner a Guti... ¿Aceptarías?

Jordi Martí: "No hay ninguna opción. Si dependiera de mí, el próximo entrenador sería Xavi".

¿Cambiarías a pelo la plantilla del Barcelona por la del Real Madrid?

Lluis Flaquer: "No, cambiaría algunas posiciones. Me traería a Benzema sin ningún tipo de dudas".

Rafa Yuste, en Movistar dijo que el Barça no se ha planteado destituir a Koeman: ¿Está mintiendo?

Marcos López: "No dice lo que piensa, pero yo creo que él no".

Nuestro compañero Sique Rodríguez ha puesto el siguiente tuit sobre Florentino Pérez: "Cerró la temporada pasada sin títulos. Hizo el ridículo con la Superliga. Mareó todo el verano con Mbappé. Fichó a un entrenador al que había echado previamente. Y llevan 2 partidos seguidos perdiendo: Sheriff y Espanyol... Algo de crítica merece. Aunque solo sea un poquito, no?". La pregunta, Julio: ¿Somos poco críticos los periodistas con Florentino Pérez?

Julio Pulido: "Sí, yo lo he dicho. Creo que la situación deportiva del Real Madrid se está tapando por la situación deportiva del Barça".

¿Los ataques de entrenador de Ancelotti generan dudas en la T4?

Mario Torrejón: "No, yo creo que no".

¿La derrota contra el Sheriff ha sido para Ancelotti la más dura de sus dos etapas en el Real Madrid?

Antón Meana: "Yo creo que las ha tenido más duras. El peor partido que recuerdo es cuando le metieron cuatro en el Calderón. Es verdad que es un rival mucho peor, pero es para que no durmiera en toda la noche".

¿Mbappé habría tapado los problemas actuales del Real Madrid?

Jesús Gallego: "Yo creo que si viene, que habrá que verlo, aportará mucho, pero no creo que solucione todo".

¿Es hoy por hoy Simeone el mejor entrenador del mundo?

Miguel Martín Talavera: "Si no es el mejor del mundo, para mí está entre los dos mejores, junto con Tuchel".

¿Al final de temporada puede terminar comiendo Joao Félix en la mesa de los mejores jugadores de LaLiga?

Pablo Pinto: "Si hombre, lo que pasa es que ya la mesa es de restaurante de carretera. En esa mesa están Joao, Benzema e igual tienen que invitar a Griezmann".

A continuación, este fue el Bonus Track de las 'Preguntas Canallas':

¿Crees que Sergio Ramos cuando vuelva a jugar tapará bocas en este Sanedrín?

Antonio Romero: "Yo creo que ya no necesita tapar bocas de nadie, pero me da la sensación de que hay gente de este Sanedrín que se terminará dando cuenta de que es un futbolista insustituible".

¿De los 5 jugadores del Barcelona que van a ir con la Selección cuántos lo merecen realmente para ti?

Jesús Gallego: "Yo llevaría a Busquets por su trayectoria, pero creo que yo no llevaría a los otros tres: Sergi Roberto, Eric García y Gavi".

¿La convocatoria de Gavi para la Selección es: un acierto, una extravagancia, un mensaje a la prensa o un “sujétame el cubata”?

Marcos López: "Un acierto".

¿Cuántos jugadores del Real Madrid merecen ser convocados por la Selección?

Mario Torrejón: "Ahora mismo, Nacho, salvo el partido frente al Espanyol que ha estado mal. A Lucas Vázquez sí que me lo hubiera llevado la pasada temporada".

¿Hay runrún en la Federación por los convocados de Luis Enrique?

Antón Meana: "No hay 'runrún', pero sí que sorprenden algunos nombres".

¿Recuerdas algún Barcelona tan impotente como el de ayer ante el Atlético?

Jordi Martí: "No, yo sinceramente no. Ya sé que los últimos tres partidos contra el Atleti, el Barça no ha dado la talla, pero no recuerdo a un Barça tan poco competitivo contra un Atlético de Madrid".

¿A quién iba dirigida la llamada de Luis Suárez en la celebración de su gol?

Lluis Flaquer: "A Koeman".

Del actual Barcelona, ¿cuántos jugadores serían titulares en el Atlético de Madrid?

Pablo Pinto: "Como mucho Frenkie de Jong y poco más. Jordi Alba igual también".

¿Utilizan los 'anti Simeone' a Joao Félix como arma arrojadiza contra Simeone?

Miguel Martín Talavera: "Que no te quepa ninguna duda. Un ejemplo muy claro lo tuvimos el otro día en este mismo espacio, donde después de la victoria más solvente, el tema era que se había quitado a Joao Félix en el minuto 70".