Carmen Calvo, sobre su relación con Iván Redondo: "Me sorprendió a mí también"

"Muchas veces ha planteado y yo lo he leído en medios de comunicación que yo tenía una enemistad con Carmen Calvo. Lo único que te puedo decir de Carmen Calvo es que es una de las personas de las que más he aprendido, que siempre me ha respetado en mi esfera y yo en la suya". Así hablaba Iván Redondo este domingo con Jordi Évole sobre su relación con la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

Este ha sido uno de los temas de los que José Manuel García-Margallo, Carmen Calvo y Pablo Iglesias han hablado durante el 'Ágora de Hora 25' de este lunes: "Señora Calvo, nos sorprendió muchísimo anoche escuchar que se llevaba tan bien usted con Iván Redondo", preguntaba Aimar Bretos durante el 'Ágora'.

"Sí, a mi también", reconocía Carmen Calvo entre las risas y la sorpresa del exvicepresidente Pablo Iglesias. Tras ser repreguntada por si ella se había sorprendido por la frase del exasesor de Pedro Sánchez, Carmen Calvo no ha podido ser más directa: "Pues sí", ha dicho.

"He tenido con él una relación estrictamente profesional. Estrictamente profesional. Aunque la gente a veces no hace la distinción, una cosa es la presidencia del Gobierno y otra cosa es el ministerio de la Presidencia, que está para el apoyo del presidente, pero el presidente tiene su gabinete. Sabía cuál era mi espacio como ministra de la Presidencia y como vicepresidenta y en ese sentido cada cual ha operado en su espacio", ha explicado Carmen Calvo, que ha reconocido que no vio la entrevista en La Sexta con Évole.