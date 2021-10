El problema del alcoholismo en España: "Vivimos en una cultura que legitima y justifica su uso"

España tiene, de acuerdo a los datos de consumo del Ministerio de Sanidad, un problema con el alcohol. Más del 70% de la población lo ha tomado en el último año, más del 60% lo ha hecho en el último mes, y lo que más preocupa, casi un 8% bebe diariamente.

Guillermo Fouce, doctor en Psicología y presidente de ‘Psicología sin Fronteras’, se ha asomado a 'La Ventana' para tratar un tema delicado en este país. “Sin duda vivimos en una cultura que legitima el uso de alcohol y lo justifica y lo asocia además a variables positivas”, asegura.

Estas variables positivas, entre las que cita la euforia y la desinhibición momentáneas, las sintió también el cómico Pere Aznar, que ha vuelto a 'La Ventana' para comentar su experiencia con el alcoholismo: “Yo lo hacía para nublarme, para estar en otro sitio mucho más tranqui”.

“Y es curioso”, reconoce el cómico, “porque desde que he dejado de beber estoy mucho más tranquilo de lo que he estado jamás bebiendo”. Fouce confirma este aspecto de la adicción, y añade que después de los efectos positivos a corto plazo, “luego llega la bajada, la resaca y las consecuencias”.

Los menores de edad en el punto de mira

Esta cultura en torno al consumo de alcohol preocupa especialmente por el efecto que tiene en los jóvenes, ya que en España empezamos a beber a los 14 años. El consumo de alcohol, explica Fouce, va acompañado en nuestra sociedad de “elementos positivos, lo cual es un problema, porque significa mayor la sensibilidad en los adolescentes jóvenes, incluso en los niños”.

Los perfiles de alcoholismo han cambiado, y el psicólogo también recuerda que debemos aprender a separar los conceptos de ‘uso’ de esta sustancia y su ‘abuso’: “Los adolescentes que en términos generales lo que hacen es un consumo masivo en fines de semana, no es el alcohólico que antes conocíamos de consumo de todos los días, sino que son capaces de consumir muchísimo más pero en menor tiempo”.

El valor de contarlo

Pere Aznar habló por primera vez con tono humorístico de su adicción al alcohol en un programa de televisión, 'Late motiv', tras lo cual acudió a 'La Ventana' para tratarlo de forma algo más seria. Desde entonces, explica, ha recibido muchos mensajes de apoyo que le han dejado un poco abrumado.

“No me siento especialmente orgulloso de haber hecho un monólogo humorístico sobre esta movida que tengo yo”, explica, “porque yo lo hice simplemente con la única intención con la que hago siempre las cosas, que es depurarme yo, y lo hago a través de los chistes”.

La respuesta le pilló desprevenido: “Si hubiera pensado en la repercusión que tendría, es probable que el miedo me hubiera frenado más de lo que me frenó la inconsciencia de contar chistes sobre lo que me pasaba”. Fouce alaba esta forma de expresión con la que el cómico habló de su alcoholismo, y asegura que “es muy relevante porque significa exponerse”.

Exponerse, aclara, “significa mostrar a otros que se puede, uno tomar conciencia del problema, porque el primer problema es que no se tiene conciencia del problema, y que se pueden dar pasos para enfrentarse, para mirarle a la cara, para encontrar a la persona que oculta ese alcohol o esa adicción que es la que está marañándonos”.

Tiene mucho valor, añade el psicólogo, “porque significa para mucha gente que vea que a gente conocida y famosa también le pasa”.

El camino hacia la solución

Uno de los principales problemas a la hora de tratar el alcoholismo es darse cuenta de que se tiene un problema. Fouce explica que, a pesar de que “cada persona es un mundo”, la primera voz de alarma la suelen dar la familia o conocidos del afectado.

“Normalmente lo sabe el entorno”, expone, “lo sabe cuando entras en una pendiente económica, en una pendiente también de irritación, cuando no puedes vivir sin esa sustancia. Incluso si es una conducta adictiva sin sustancia, cuando no puedes vivir sin eso a lo que estás enganchado”.

“Esos signos externos son los que nos llevan a tomar conciencia, que es la primera fase”, concluye, “normalmente la gente no es consciente de que tiene un problema y no es tan sencillo como tener un test o un detector, es bastante más complejo”.