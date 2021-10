Óscar Aibar, director de 'El sustituto': "No he hecho la película para nostálgicos sino para gente de 20 años"

Pongamos contexto: suena música de Wagner, una noche cálida cubre una enorme finca. Es 20 de abril, día del cumpleaños de Adolf Hitler. Un grupo de nazis lo celebran por todo lo alto con bebida. Podría ser Alemania en los años 40, sino la costa de Alicante, en la ciudad de Denia, a inicios de los años 80. Allí decenas de altos mandos nazis disfrutaron durante años del sol y de la gamba roja, sin tener que rendir cuentas a la justicia internacional por los actos que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Llegaron protegidos por el franquismo y se quedaron en parte de la transición como cualquier jubilado o turista.

Se trata de una historia real, y es la columna vertebral de la película ‘El sustituto’ dirigida por Óscar Aibar con Ricardo Gómez y Vicky Luengo, que se estrena el viernes 29 de octubre en las salas de cine. Aibar y Gómez se han asomado a La Ventana para hablar sobre este film y el hecho histórico del que trata.

El sustituto Duración 117 minutos Dirección Óscar Aibar Guión Óscar Aibar, María Luisa Calderón Reparto Ricardo Gómez, Vicky Luengo, Pere Ponce y otros

Un encubrimiento histórico

“Los servicios secretos de Franco eran muy buenos haciendo cosas muy malas. Encubrieron a estas personas durante mucho tiempo a nivel nacional e internacional”, ha comenzado narrando Aibar. Ha comentado que descubrió esta historia una década antes en una pequeña foto en un restaurante alicantino en el que este grupo de alemanes están posando con una paella, algo que le sorprendió mucho. “Dénia era el punto clave de escape en el Mediterráneo. Se les cambiaba la identidad y les daban boletos para Sudamérica, pero muchos se quedaban porque se sentían muy amparados”, ha explicado el director. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) -la antigua CIA- enumeró 40.000 perdedores de la Guerra refugiados en España, ha apuntado Aibar.

Por otro lado, ya dentro de la película, Gómez ha contado cómo ha sido interpretar el papel de Andrés, un policía que es destinado sorpresivamente a Dénia y descubre la historia de los alemanes en el lugar: “Andrés es un hombre de pocas palabras. Nació en los 50 y tiene una personalidad de su época y no lo queríamos dulcificar, y corrimos el riesgo de no generar empatía con el personaje porque es un tipo muy duro, tosco”. El proceso de “humanización”, tal como ha explicado el actor, es lo que caracteriza a Andrés en el largometraje, pues empieza actuando sin hacerse preguntas hasta darse cuenta que sus acciones deben “pasar antes por el cerebro”.

Un público de cara al futuro

“Yo he hecho la película no para nostálgicos, sino para gente de 20 años. Realmente me preocupan mucho”, ha apuntado Aibar. Su intención, tal como él mismo ha apuntado, es la de educar en historia a los jóvenes pero también como aviso de cara al futuro.

Ha contado que presentó la película en la Universidad Complutense de Madrid, y aunque ha calificado de muy buena la experiencia con los alumnos, tuvo una incómoda conversación: “Tuve un mal rollo con uno de ellos que me esperó a la salida, muy agresivo, un niño de buena familia que me dijo literalmente que esas personas de las que me reía en la película, los nazis, tenían medallas que habían ganado con mucho honor en la guerra. Un chico de 18 años. Uno entre 300”. “Cuando yo leí este guion, no tenía ni idea de esta historia, y cuando hablo con mis amigos de la película, el 90% tiene un desconocimiento absoluto”, ha lamentado Gómez.