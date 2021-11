La lesión de Sergio Ramos: "Llevó su cuerpo al límite y ha dejado la pierna muy tocada"

El jugador del PSG, Sergio Ramos, sigue sin debutar por sus problemas en el sóleo. En la 'Barra Libre' de 'SER Deportivos', Antón Meana ha explicado cómo lo último que se sabe de la recuperación del excapitán del Real Madrid. "Llevó su cuerpo al límite y ha dejado la pierna muy tocada, de manera que ahora no le responde en la recuperación de su lesión en el sóleo. Lo más preocupante es que no hay plazo de recuperación", ha explicado en el programa dirigido por Francisco José Delgado.

"Sergio Ramos tiene una molestia en el sóleo que le impide rendir al 100%. No tienen tiempo de recuperación y por mucho que los Ramos se enfaden no hay plazo de recuperación", ha ampliado Antón Meana. Asimismo, Antonio Romero, narrador del Real Madrid en la SER, ha señalado que "los Ramos se enfadan porque ellos consideran que después del próximo parón". "Van a defender el contrato, pero tampoco se agarran a él. Te dicen que después del parón puede debutar, pero tengo que ser honesto, también me lo dijeron antes del anterior parón", ha añadido.

El diario francés 'Le Parisien' informó en este domingo de la posibilidad de que el Paris Saint Germain rescinda el actual contrato de vinculación entre el club y Sergio Ramos. El defensor español, que todavía no ha debutado con el cuadro parisino, podría estar viviendo sus últimas horas en el equipo, según el medio francés.

Andrés Onrubia: "Si lo publica Le Parisien es porque la información viene desde dentro del club. Es bastante duro para el jugador y para el impacto del fichaje de Sergio Ramos".

Antón Meana: "Los 'Ramos' están muy nerviosos y eso a Sergio le ha perjudicado. Esto es una jugada más de algo que va a durar muchísimo tiempo".

Miguel Martín Talavera: "Lo que está claro es que la situación se ha ido complicando y es muy grave. No sé si el PSG tiene la sensación de que se la han colado. Una cosa que era una dolencia al final nos hemos metido en muchos meses sin poder jugar al fútbol. Yo entiendo el nerviosismo del club".