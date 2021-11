Álvaro Benito: "Xavi Hernández está aterrizando y parece que ha vuelto Guardiola, hay que dejarle trabajar"

La presentación de Xavi Hernández con el FC Barcelona ha decretado el estado de optimismo en el Camp Nou. El regreso del hijo pródigo, aquel que tan bien ejemplificó los valores y estilo del Barça que dominaba el fútbol hace una década, sumado al mal momento del equipo ha hecho que el oscuro presente y futuro del conjunto culé se aclare de un momento a otro.

Álvaro Benito analizó en 'El Larguero' la vuelta de Xavi a la que fue su casa y si ese optimismo está o no justificado visto el mal momento por el que pasa la institución culé y el nivel que muestra la plantilla.

"Parece que ha vuelto Guardiola"

El exfutbolista optó por ser más prudente con el presente del Barça, afirmando que se necesita prudencia y algo de tiempo para analizar el trabajo de Xavi. "No hay otra verdad que el verde. Hay que ser prudente. Entiendo que en estos momentos de crisis le ven como el mesías, pero tiene una papeleta difícil", explicaba Álvaro Benito.

"El Barça tiene mejor equipo de lo que está sucediendo en el campo", añadía el comentarista, dando pie al optimismo en cuánto al nivel de la plantilla. Pese a ello, recalcó que no tiene la calidad que tenían los futbolistas que llevaron al conjunto culé a lo más alto. "No me imagino al Barça siendo en un mes lo que vimos hace años. Sería algo mágico. Está aterrizando y parece que ha vuelto Guardiola. Hay que dejarle trabajar", sentenció Álvaro Benito.