Reguilón debuta como goleador en la Premier League

Ya había pasado la hora de juego en el Tottenham Hotspur Stadium. El Leeds United estaba consiguiendo aguantar el empate en el marcador, vital para seguir sumando opciones de salvarse. Pese a ello, los Spurs se acercaban cada vez más al área contraria, forzando una peligrosa falta cerca de la frontal. Eric Dier chutó, llegando el balón al poste y dejando que el suspense se apoderase de todo el recinto. Entonces, apareció un héroe inesperado para solventar la faena: Sergio Reguilón.

Reguilón es delantero y nos han engañado 😳



Gol del español y primera victoria para Conte en Premier ✨ #PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/4vqDnZTbY4 — DAZN España (@DAZN_ES) November 21, 2021

Tras colocar el 2 - 1 en el marcador, su primer gol con la camiseta del Tottenham Hotspur, Reguilón obtiene reconocimiento a su trabajo. Ya venía cuajando un buen arranque de temporada pese a la poca estabilidad en el proyecto de los londinenses (destituyeron a Nuno Espirito Santo después de nueve jornadas, contratando recientemente a Conte), pero rara vez las miradas van hacia los defensores cuando las cosas no van bien.

Ahora, luego de darle los tres puntos a su equipo, por fin es reconocido como venía mereciendo su rendimiento, siendo el futbolista elegido por las televisiones para dar la entrevista post-partido. Eso sí, no podía hablar en los micrófonos de Sky Sports. "Perdonadme, estoy muerto", comentaba un cansado Reguilón, añadiendo que quiere la pelota de recuerdo pese a no haber marcado un hat-trick.

"No fue un hat-trick, pero igual quiero la pelota"



💬 Regui después de convertir el gol del triunfo 😂👏 pic.twitter.com/63Rb4H1TsD — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) November 21, 2021

Conte puede abrirle las puertas de la Selección

Antonio Conte, que gracias al español ha conseguido su primera victoria en Premier con su nuevo equipo, usa un sistema en el que los laterales (carrileros en este caso) cobran un protagonismo vital. Ya hizo de Marcos Alonso y Achraf Hakimi dos de los mejores jugadores del mundo en su posición, por lo que no sería de extrañar que el siguiente en verse potenciado por su entrenador sea Reguilón.

El lateral izquierdo de la Selección, si bien no es la posición con menos fondo de armario de la Roja, depende de que no haya ningún contratiempo con Gayá y Jordi Alba. Por ello, un buen Reguilón sería de utilidad para la Absoluta, casando sus condiciones a la perfección con lo que pide Luis Enrique para sus futbolistas en cuanto a la presión y la intensidad. Pese a que el seleccionador no elige siempre por nivel de forma, sino por como valora su encaje en el equipo, parece cuestión de tiempo que el lateral acabe asentando en la convocatoria.