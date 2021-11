Unas medidas anticovid de sentido común evitarían el lío autonómico en España

La pandemia de COVID-19 sigue desbocada en Europa. Alemania, aunque parezca imposible, ha vuelto a batir récord de contagios, cerca de 67 mil nuevos positivos y una cifra de muertos que por segundo día consecutivo supera los 300. Son datos que no se habían visto ni siquiera en los primeros compases de la pandemia, así que se siguen ampliando allí las restricciones con el objetivo, sobre todo, de evitar el movimiento de los no vacunados.

Ante estas cifras, el martes en España, el Ministerio de Sanidad puso en valor el dato de la vacunación. La incidencia del virus en personas no vacunadas casi triplica a la registrada entre las personas que han recibido la pauta completa. A partir de los 60 años, quien no tiene vacuna tiene un riesgo de morir por coronavirus 25 veces mayor. Y esto se podrá observar por primera vez en los datos que el Ministerio ofrecerá semanalmente, disgregados por grupos de vacunados y no vacunados. Unas gráficas que han tardado en ser públicas, la vacunación empezó en diciembre del año pasado, y que son de vital ayuda para la comprensión de la importancia de las vacunas, que, en definitiva, son las que está permitiendo que España sortee esta nueva ola del coronavirus a pesar de que la incidencia sigue al alza.

Sigue al alza, además, sin haber resuelto el problema de la decisión sobre las restricciones. Sanidad sigue descargando la responsabilidad en las comunidades y estas tienen que enfrentarse, a su vez, a las sentencias de los tribunales superiores de Justicia. Así que, a menudo, lo que se puede hacer en una comunidad no se puede hacer en otra y el uso de pasaporte COVID es una muestra de ello.

Es importante que nos vayamos acostumbrando a que el virus se queda con nosotros, que hay que convivir con él, y que las subidas y bajadas de incidencia, u olas como quieran llamarle, puede que se vayan sucediendo. Así que sería importante establecer un paquete de medidas, muchas de ellas de sentido común, que se fijaran en nuestro día a día, al menos a corto plazo. Quizás evitaríamos este lío autonómico que se repite con cada ola.