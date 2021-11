Juanma Moreno, sobre la guerra en el PP: "La gente no está en chorradas internas que no sirven para nada"

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido entrevistado por Aimar Bretos en 'Hora 25', donde ha hablado de la guerra abierta en el seno del PP entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, y ha lamentado que esto eclipsase el reciente congreso del partido de hace unos días.

En relación a las declaraciones de la presidenta madrileña, Moreno ha señalado que considera que "las palabras de Ayuso tenían buena intención", y por tanto recibe "sus palabras con humildad". Sin embargo, ha querido marcar las distancias: "A mí nadie me tiene que decir que sea libre porque lo soy y el día en el que no lo sea abandonaré mi formación política, pero no me siento así. Yo actúo en función de mi conciencia".

Además de presumir de su independencia, el presidente andaluz ha lamentado que esta polémica eclipsase el congreso entero: "Me apenó que un congreso que era para los andaluces, no era ni siquiera para el PP, para sumar andaluces a este proyecto y quedó postergado por el debate interno que al final siempre ensombrece las cosas que son positivas".

En relación a la responsabilidad que tiene Ayuso sobre lo sucedido, trata de restarle importancia: "No quiero recriminar a nadie. [Ayuso] No lo hizo de mala fe ni muchísimo menos. Creo que ella hizo un comentario, a veces uno piensa que no va a ir más allá, pero estamos en un momento en el que todo es así. Yo lo que sí sé es que los ciudadanos se quedan perplejos muchas veces cuando escuchan esto. La gente está en sus problemas, bastantes problemas tienen ya. Los partidos son órganos vivos y tienen que ser así, hay discrepancias, hay sensibilidades distintas y eso forma parte de la naturaleza de los partidos".

A continuación ha señalado que "la gente no está en chorradas internas que no sirven para nada", por ello, ha apuntado que "no le pondría el calificativo de guerra, sí de discrepancia", para después pedir que termine lo antes posible: "Al final es un ruido de fondo que no deja hablar de lo importante, la alternativa que se quiere construir para España. Creo que es positivo que cuanto antes se superen las discrepancias mejor para todos. Nunca suma. Yo soy partidario que cuanto antes se acabe mejor".