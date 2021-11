La tienda online gallega que cerrará este viernes como denuncia contra el Black Friday

Los comercios españoles celebran desde hace varios años el Black Friday, fiesta importada de Estados Unidos en la que el consumo prima y los escaparates se llenan de ofertas. Sin embargo, no todos los negocios de nuestro país se suman y ofrecen estos descuentos. Hay un negocio gallego que este año ha dejado bien claro que ellos no se venden.

“Te decimos a ti, Black Friday: ¡vai por onde viñeches!”. Este es el alegato de ‘Fresco y del Mar’, una empresa gallega de pesca artesanal que vende únicamente a través de internet. Es el segundo año que renuncian al incremento de ventas que supone el Black Friday para muchos comercios, y su portavoz, Emilio Louro, se ha asomado a La Ventana a explicarnos el porqué.

Esta celebración, explica, “inicialmente estaba pensada para la venta de excedentes tecnológicos y digitales, y como podéis entender en el mar no hay excedentes, o no hay material obsoleto, lo que hay es pescado y marisco de primera calidad que cuesta mucho pescar”.

Ellos no solo no participarán en la rebaja de los productos, sino que cerrarán su página web durante todo el día: “Cualquiera que quiera entrar en nuestra web podrá entrar, pero verá que nuestros productos no estarán disponibles”.

Sus clientes, asegura, han aceptado de buen grado esta medida: “Estamos abrumados, tenemos unos clientes impresionantes que están alineados perfectamente con nuestra filosofía”. Las ventas, además, se han incrementado el día anterior al Black Friday, como también lo hicieron en 2020, la primera vez que pusieron en marcha la iniciativa.

Descuentos inasumibles para el sector

Louro ha ejemplificado cómo unos descuentos como los que se proponen en el Black Friday son inasumibles, no solo para su comercio, sino para el sector de la pesca en general: “Imagínate una embarcación de cuatro tripulantes, que al final del día resulta que hace su venta en la lonja y alcanza, por poner una cifra redonda, 1.000 euros de ventas. Hay que detraer los gastos de combustible, cebos y todo esto”.

“Evidentemente, si participásemos de esta jornada llamada Black Friday, los comercializadores tendrían que ofrecerle al cliente un 25% o un 30% de descuento. ¿De dónde se sacaría?”, pregunta, “a la hora de la subasta se intentaría pagar menos para poder aplicar ese descuento a los clientes”.

“Con lo cual si aplicamos un 25% a una venta de una embarcación de 1.000 euros estamos hablando de unos 250 euros al día. Consecuencia inmediata, el pescador ese día va a tener que trabajar más para poder traer el mismo jornal a casa”. “Y otra consecuencia”, apunta, “el pescador hará un mayor esfuerzo pesquero, con lo cual también se resentirán los recursos naturales”.

Este año esta empresa no participará en el Black Friday, concluye, porque “no estamos dispuestos a malvender el producto procedente de la pesca y del marisqueo por una moda que no nos representa”.