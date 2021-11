La Palma y Messi, protagonistas en el discurso de Pedri tras ganar el Premio Kopa

Pedri ha sido el ganador del Premio Kopa a sus 19 años de edad. El futbolista del Barça, en su discurso, ha querido agradecer al club todo lo que le ha ayudado a adaptarse a la ciudad de Barcelona. En especial, hizo hincapié en los capitanes y mencionó el nombre propio de Leo Messi, que estaba presente en el teatro parisino.

"Hace poco cumplí 19 años y creo que la mejor forma de celebrarlo es recibir este premio al lado de los mejores futbolistas del mundo. Quiero agradecer al Barça, a toda la gente que me ha apoyado día a día: jugadores, capitanes, etc. Sobre todo a los capitanes que me hicieron mi estancia en Barcelona más fácil, como Leo que está aquí presente: gracias por todo lo que me ayudaste. Le quiero dedicar este premio a mi familia, que son los que están día a día apoyándome y dándome consejos. Por último, hacer una mención especial a la isla de La Palma, que lo están pasando mal y creo que todo el apoyo que le demos a ellos será bienvenido porque se pasará mucho mejor. Buenas noches a todos y muchas gracias".

Además de este precio, Pedri González ocupa el puesto vigésimo cuarto en la clasificación del Balón de Oro 2021. Con el Barça ha conseguido una Copa del Rey y con la selección española ha obtenido este verano la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.