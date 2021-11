Eli Segura, madre de Alexia Putellas: "Lo principal es a quién se lo dedicó y cómo se lo dedicó"

Eli Segura, madre de Alexia Putellas, ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos' con Óscar Egido para hablar del Balón de Oro histórico que ganó su hija este lunes. "No sé esteriorizar lo que sentí y lo que siento, es una cosa tan grande que no lo sé explicar", ha relatado. La madre de la jugadora del Barça y de la Selección española ha destacado el compromiso que tiene Alexia, que nada más recoger el galardón a mejor jugadora del mundo cogió un vuelo junto a sus compañeras a Sevilla para disputar el partido del combinado nacional contra Escocia, rival más duro del grupo clasificatorio para al Mundial de 2023 que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda. "Después se fueron volando las pobres. Tienen partido y van a salir a morder el césped. Conociendo a mi hija no lo dudo".

La madre de la mejor jugadora del mundo ha subrayado que lo "principal" es a quién le dedicó el Balón de Oro y "cómo se lo dedicó": a su padre. "Es su padre me viene a la cabeza cuando pienso en este premio. Es el mismo pensamiento que tuvo ella... Alexia tenía 8 años cuando empezó a jugar al fútbol, su hermana tenía tres años menos y los horarios eran muy tarde y se tenía que desplazar. Su padre era el que la llevaba a los sitios y yo me quedaba con la peque en casa. Los fines de semana, cuando había partido, sí que íbamos los cuatro, pero lo que eran entrenos, selección catalana, para arriba y para abajo, la llevaba su padre. A los partidos cuando iba a ver al masculino iba con su padre...", ha destacado la figura paterna de Alexia, quien falleció y a quien dedicó el premio. "Quiero dedicarle este momento a alguien que siempre ha sido, es y será muy especial para mí (...) Es por quien hago todo, espero que estés muy orgulloso de tu hija allí donde estés, esto es para ti, papa", dijo en la gala del Balón de Oro cuando recogió el premio.

"No hemos hablado de dónde vamos a poner el Balón de Oro. A mi me importa el trofeo, pero sobre todo el día a día de ella, el luchar, el seguir y conseguir y como dice ella, no tener límites (...) Espero y deseo que esto haga mucho más camino a muchas niñas de toda España", ha sentenciado Eli Segura. Alexia Putellas ha hecho historia en el deporte español. La jugadora del FC Barcelona se ha convertido en la primera mujer española en ganar el Balón de Oro y en la segunda representante de nuestro país, tras Luis Suárez Miramontes, que recogió el galardón en 1961.