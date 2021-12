Jorge Vilda: "En el futuro, casi siempre habrá jugadoras españolas en la lista para el Balón de Oro"

El martes, el fútbol femenino culminó una 'semana fantástica'. Al Balón de Oro de Alexia Putellas y al Balón de Plata de Jenni Hermoso, la selección española femenina sumó una victoria por 8-0 ante Escocia en la clasificación para el mundial de Australia.

España, invicta en su grupo, goleó a las escocesas, que eran segundas de grupo, y apuntalan así su clasificación para la cita mundialista. Con las dos mejores jugadoras del mundo en sus filas y un grupo muy formado y trabajado a lo largo de los años, ya hay quien pone a España como favorita en la Eurocopa de Inglaterra de este verano. El seleccionador español, Jorge Vilda, pone los pies en el suelo. "Somos aspirantes, no favoritas", dice el técnico en SER Deportivos, donde ha hablado sobre todo lo que ha ocurrido esta semana alrededor de su equipo.

Enhorabuena, que los éxitos del fútbol español también son del seleccionador del fútbol femenino español.

Son de todos. De todo el mundo implicado. Han sido dos días especiales. Primero con el Balón de Oro de Alexia y luego acabando un año impecable. Cero goles encajados, hemos marcado muchísimos goles, todo victorias... es para estar contentos.

Felicidades por el 8-0 a Escocia.

Era un paso importante para ir al mundial de Australia, pero también para prepararnos para la Eurocopa de este verano.

Parece que el Balón de Oro, el de Plata y las cuatro nominaciones os sentaron bien.

Pues sí (risas). La verdad que sí. Se acostaron tarde, pero descansaron bien, el partido era a las 21:00 de la noche. Fueron momentos muy emotivos, todos vimos la gala y cuando llegaron otra vez las emociones se pusieron a flor de piel. Pero bueno, preparamos bien el partido y todo salió bien.

Decía aquí ayer la madre de Alexia que, con Balón de Oro o si él, ella iba a salir a morder. Marcó un gol.

Mejor que su madre no la conoce nadie, pero ya sabemos de su ambición, de su seriedad y de lo profesional que es y las ganas que tiene de mejorar y aportar. Jugó, marcó, aportó y acabó con una gran ovación en La Cartuja.

Es la que se merecía. Que esta selección juegue cada vez mejor... ¿ayuda que gran parte del once sea del Barça y se conozcan tanto?

Bueno, al final ayuda. Entrenan todos los días juntas, pero todas habían pasado por categorías inferiores de la selección y jugaban juntas. Es una consecuencia. Mariona Caldentey o Patri Guijarro, cuando jugaban con el Collerense, venían a la selección. Sandra Paños, en el Alicante ya venía a la selección, Pereira cuando estaba en el Espanyol... La misma Alexia cuando estaba en el Levante, venía. El Barça ahora ha fichado a este grupo de jugadoras que para nosotros entran dentro de las mejores para ser seleccionadas y todo ayuda.

Hay confianza y hay amistad y eso son dos ingredientes que hacen que un grupo tenga éxito.

Tú lo has dicho. Grupo. No solo hay jugadoras del Barça. Hemos hecho un grupo que se convierte en un equipo y en la convivencia en una gran familia. Estoy muy contento por cómo funciona todo.

Y además ambiciosas. Porque por ejemplo ayer Jenni Hermoso le dijo a Manu Carreño que claro que le habría gustado ganar el Balón de Oro. Y eso no es malo, demuestra ambición.

Claro, competencia sana. No solo Jenni Hermoso. Ella va a trabajar para ganar, ha sido elegida mejor delantera de Europa. Había jugadoras en la concentración que no viajaron a París y que tienen el nivel para estar nominadas. En el futuro, siempre va a haber jugadoras españolas en las listas del Balón de Oro.

Tienes un grupo tan bueno que algunos dan a España como favorita para la Eurocopa.

Somos aspirantes. Todavía quedan hitos como ganar a Alemania, que nunca se le ha ganado. A Francia tampoco, a Suecia tampoco... Ahora tenemos un torneo amistoso donde nos enfrentaremos a Alemania. Vamos como aspirantes como otros, pero favoritos por histórico y palmarés son otros.

¿Cómo se consigue que todo aquel que llegue a la selección brille? Llegue quien llegue a la selección lo que hace es sumar y mejorar. Mira el caso de la jugadora de la Real Sociedad Amaiur Sarriegi.

El caso de Amaiur es especial. Que una jugadora de un rendimiento tan alto en tan poco tiempo con la selección es algo extraordinario. ¿Cómo lo ha conseguido? Gracias a su inteligencia y su capacidad de adaptación. Ella había pasado poco por categorías inferiores, pero en nada ya hemos visto el rendimiento que está dando y qué números tan destacables está firmando.

¿Cómo fue la noche de París?

Menos mal que la gala fue pronto. La vimos todos con un proyector, con mucha emoción y muchas lágrimas. Luego las jugadoras se fueron a las habitaciones. Yo estuve esperando porque, en teoría, llegaban a la 1:30 de la noche. Vi que no recibían los mensajes y a la 1:45 llamé a los de prensa y me dijeron que llegarían sobre las 3:00 y yo me fui a la cama. Pero ellas descansaron bien por la mañana.

Esperemos que sea el primer Balón de Oro y de Plata de muchos en los próximos años.

Yo lo creo así. Hace unos años dijimos que en el futuro las listas se llenarían de españolas. Se ha cumplido. Ya tenemos a la mejor del mundo, ahora a trabajar por tener a la siguiente.

Muchas gracias y disfruta, que tienes un grupo que nos va a dar muchas alegrías.

Así lo siento, es un grupo extraordinario y trataremos de dar muchas alegrías. Muchas gracias.