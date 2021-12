Piden que evitemos aglomeraciones, pero no hay medidas para que no se produzcan

Venga, que ya es viernes y no un viernes cualquiera, es el viernes que da inicio al gran puente que precede a las Navidades. Los más afortunados no volverán al trabajo hasta el jueves que viene, no está mal el panorama. No está mal si no fuera porque la pandemia sigue sin despegarse, como un chicle a la suela del zapato.

Los contagiados con la variante Ómicron están ya muy extendidos y empiezan a aparecer los primeros casos de transmisión local, de positivos que no han estado en las zonas de riesgo. Así, que de nuevo, entramos en el periodo de fiestas con la amenaza del coronavirus y con el Gobierno y las comunidades haciendo equilibrios para intentar implementar restricciones, pero sin que se note. De momento, la más extendida es el pasaporte COVID, medida que los especialistas critican, y no en todas las comunidades, porque las hay que pasan de todo, como Madrid, o las hay en las que la justicia no avala la medida.

En otros países europeos, con la incidencia mucho más elevada que en España, se suspenden, también mercadillos navideños y se pone fecha a la obligatoriedad de la vacunación, algo que aquí no se contempla. Insiste el Gobierno que con el dato de vacunados y con las medidas de higiene y ventilación habituales será suficiente para frenar la nueva ola, aunque ayer, la ministra de Sanidad añadía un eviten aglomeraciones. Hombre, casi que sería mejor que las administraciones pusieran las medidas para que no se produjeran.

Ya ven que estamos, de nuevo, ante las Navidades, las de 2021, ese año que tenía que ser el bueno después de dejar atrás la pesadilla del 20, y estamos a punto de terminarlo reviviendo sensaciones. Así que la recomendación sigue siendo la misma, precaución y sentido común. Y disfruten todo lo que puedan de estos días de puente.