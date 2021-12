"El Atlético de Madrid ya le ha dicho a Joao Félix que traiga el dinero"

Este martes el Diario AS informó que existe la opción de que Joao Félix abandone la disciplina rojiblanca en el mercado de invierno. Según la citada información, el entorno del futbolista portugués “ya estudia varias alternativas para tratar de convencer al Atlético”.

En esta línea, Javier Matallanas informó en El Larguero que el Atlético de Madrid ya le ha dicho a Joao Félix “traiga el dinero”. "Miguel Ángel Gil le ha dicho a Jorge Mendes, 'trae el dinero'. Si no trae la oferta, es complicado que se vaya en enero. Pero puede salir en enero. De hecho, se barajan fichajes, siempre que salga Joao Félix".

“Todo arranca tras el partido de Mestalla, en el que juega tres minutos. Pero más por un gesto, que Simeone le tira besos a Griezmann. Jorge Mendes se pone en contacto con el club para decir que en enero le saca seguro”, ha explicado. Aunque ha manifestado que esto viene de lejos. “El Cholo trae de vuelta a Griezmann para intentar forzar la salida de Joao Félix”, ha dicho.

"Tiene que buscar otro proyecto"

El Sanedrín de El Larguero analizó el futuro de Joao Félix, que en el partido más importante de la temporada para el Atlético de Madrid no jugó ni un solo minuto.

Para Jesús Gallego, “tiene que buscar otro proyecto, porque en este no está funcionando por lo que sea. Se está perdiendo un futbolista maravilloso".

Pablo Pinto opinó que “el Cholo prefiere perder a Joao Félix que a otros jugadores”. Mientras que Mario Torrejón cree que Simeone acertó en no darle minutos. "Lo de hoy no estaba para Joao Felix, entiendo que no haya salido", dijo.

El Atlético de Madrid es de octavos

El Sanedrín también analizó el pase de los rojiblancos a la siguiente ronda de la Champions.

Julio Pulido: "Es una noche de euforia y así debe serlo, pero el Atlético de Madrid ha cumplido con lo que era su obligación, que es de clasificarse".

Jesús Gallego: "El Atleti ha tenido más alma 'cholista', pero ha sufrido en el primer tiempo y ha tenido suerte. No creo que nadie del Atlético en la primera parte confiaran en que iban a pasar".

"Lo de hoy del Atleti tiene más de milagro que proeza".

Javier Matallanas: "Es un día que demuestra la locura que es el fútbol. Una cosa es discutir la continuidad del Cholo, que no está en debate, sino discutir sus métodos".

Mario Torrejón: "No es ningún milagro lo de hoy del Atleti. No defienden bien en los últimos tiempos, sin embargo, lo peor que tienen es la falta de confianza por los últimos resultados".

"Ha sido una victoria 'cholista': empieza con las paradas de Oblak y sigue con el buen hacer de Griezmann".

Antonio Romero: "Hoy Oblak, a diferencia de los últimos días, ha estado imperial. El Oporto ha sido muy superior al principio, y ahí él saca cuatro".