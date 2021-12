Paula Badosa: "Me despierto cada día con la ilusión de ser número uno; si no, no me levantaría de la cama"

Invitada de lujo en El Larguero. Una de las máximas exponentes del deporte femenino español se pasó por el programa para charlas con Manu Carreño acerca de su estelar año. Paula Badosa explicó cuáles fueron las claves de su progreso hasta el número 7 del ranking. En enero, la tenista ocupaba el puesto número 72. Tras un año de éxitos consiguiendo un torneo de la importancia de Indian Wells, Badosa ha conseguido ilusionar a los aficionados al deporte español.

¿Cómo han ido las vacaciones?

“Muy pocos días, pero he aprovechado y venido a veros. He tenido 10 días de vacaciones, pero han sido intensos. A mí se me ha hecho largo. He estado en Maldivas, Dubai y Florencia”.

¿Qué Grand Slam preferirías conseguir?

“Roland Garros por la tradición. Me gusta mucho jugar en tierra, aunque siempre he tenido la duda con Nueva York.

¿Te costó decidirte entre España y Estados Unidos?

“No porque me he criado aquí y toda mi vida ha sido en España. A estados unidos le tengo un cariño especial y creo que es recíproco”.

¿Tan adictivo es el tenis que vuelves a entrenar antes del tiempo?

“Empecé el domingo, aunque empezaba el lunes. Echaba de menos mucho la adrenalina. Es una parte de sufrimiento, pero lo acabas echando de menos”.

Me ha dicho un pajarito que te gusta cocinar…

“Les estoy cuidando y les he hecho un salmoncito y una ensalada. Luego lo pongo en Instagram. Me cuesta cocinar porque llegó muy cansada”.

¿Aprovechas los viajes para conocer las ciudades al resto del año?

“Muy poco y me arrepiento. Vamos a ciudades tan bonitas y con tanto por descubrir que no me da tiempo. Es un objetivo que tengo para el futuro. La parte de desconexión es muy importante”.

¿Qué ciudad te ha tratado mejor?

“Como en Madrid en ningún sitio. Es mi torneo favorito. Me sorprendí muchísimo en México y nos brindaron mucho apoyo”

Ahora Australia… No guardas buen recuerdo del año pasado.

“No fue buen recuerdo y es uno de mis países favoritos, pero la experiencia no fue buena. Cuando bajé del avión me confinaron y di positivo. Venía de prepararme 6 semanas. No me podía mover mucho durante los 21 días”.

¿Cómo has vivido este ascenso en el ranking?

“No me esperaba hacer un año tan bueno. No me esperaba que fuese todo tan rápido. Acabar en el 30-40 era un proceso más lógico, pero es un auténtico sueño”

¿Se te acercan a pedirte muchas fotos en la calle ahora que estás en el séptimo puesto?

“Ya no es el mensaje de que me conozcas. Es el mensaje de que sigues el tenis, sigues el deporte femenino y eso me alegra muchísimo. Esto es muy bueno para las mujeres y para el deporte femenino”.

Cuéntanos a cerca de esa etapa en la que te planteaste dejar el tenis

“Es parecido en cuanto a las expectativas. Ahora estoy preparada y he pasado muchos procesos en mi vida y en esos momentos no estaba preparada. La presión me pudo y la ansiedad me superaba. Me superó la situación”

¿Es más fácil reponerse de las derrotas ahora con otro entorno?

“Para mí es positivo. Me acuerdo cuando hable con vosotros en la eliminación de Roland Garros y deciros que era la derrota más dura de mi vida. Ahora pienso que esa derrota me ayudo a ganar Indian Wells. El mensaje es: del fracaso se aprende”.

¿Cómo has mejorado tu salud mental? ¿Se puede entrenar esta faceta?

“Lo llevas dentro y a la vez se puede entrenar. La parte mental es lo mismo que el gimnasio. Si no entrenas no mejoras. Me gusta porque hasta hace poco no lo hacía por el que pensarán. Desde que decidí hablarlo y normalizar la situación me ha ido mucho mejor. Cualquier miedo que cuento me sirve para sentirme mejor deportiva y personalmente”.

¿Qué resultado se ha de dar para que el año que viene vuelvas al estudio?

“En un año me veo mejor. Solo vuelvo el año que viene si acabo en el top 5”

La anécdota de Rafa Nadal y Paula Badosa cuando ella apenas tenía 13 años

“Tendría 13 o 14 años en el torneo de Godo. Le puse la mano y Rafa me la chocó. Dije que no me iba a lavar la mano. Es una inspiración”

¿Qué es lo que hace tan especial a Rafa?

“Es capaz de emocionar a la gente jugando al tenis y eso lo consigue muy poca gente. Tiene algo muy especial y eso es muy difícil. Me gustaría jugar contra él, pero no sé si podría”.

Tu momento más feliz esta temporada…

“El momento de la final con Azarenka”

El momento más duro de la temporada para ti fue…

“La derrota de Roland Garros. Lo de Tokyo fue físico, pero lo de París me dolió mucho”

¿Cómo ha sido la vuelta a entrenar con Jorge García?

“Hemos convivido mucho tiempo y mi primer punto WTA lo ganó con él. Tenemos una relación muy buena y él ha estado en momentos muy importantes para mí”.

¿Cuál crees que es la gran mejora que te ha llevado hasta ocupar el número 7?

“He hecho un gran paso mentalmente. Se ha visto en los partidos muy igualados. Creo que física y tenísticamente he dado un paso adelante. De un año ahora el nivel es mucho mayor”

“Te queremos muchísimo…”: madre y hermana de Paula Badosa la dejaron un emotivo mensaje

“Para mí es muy importante y yo soy muy familiar. Con 14 años tuve que irme y ha sido duro. Mantenemos una relación muy cercana y para mí es muy importante”

¿Cómo fue medirte a Muguruza por primera vez?

“Creo que Garbiñe hizo un partidazo. Para mí fue complicado porque la he visto Grand Slams y la he admirado muchísimo. Me fijaba mucho en ella y fue complicado mentalmente para mí separar eso”.

¿Qué tienes mejor que Garbiñe?

“Tenemos estilos agresivos, pero no sé si tengo algo mejor que ella. Ella es la buena y yo estoy intentando acercarme. Ojalá en 4 años esté donde está ella ahora”.

¿Te gustaría ser la número uno? ¿Es tu meta?

“No voy a mentir, me despierto cada día con la ilusión de ser número uno, sino no me levantaría de la cama. Si no llego no pasa nada, pero me levanto por ello”.

¿Cómo estás viendo el estelar progreso de Carlos Alcaraz?

“Tenemos la mala suerte que hemos tenido a un Rafa Nadal y todo nos sabe a poco. Eso nos ha malacostumbrado, pero lo de Alcaraz para mí no es normal. Es un niño que ha nacido para ganar”.

Sobre el caso Peng Shuai…

“Tengo que reconocer que cuando salió esta noticia lo pasé mal. Agradezco que la WTA de los pasos que tocan, ya que están para proteger a las tenistas. No sé muy bien lo que está pasando, pero ojalá vuelva a la normalidad”.