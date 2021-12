El hombre de 78 años con 7.000 cartas al director escritas que ha batido un Récord Guinness

A Enrique Stuyck le han otorgado un Récord Guiness por ser la persona que más cartas al director ha escrito en un año. En la Tertulia de Cómicos con Virginia Riezu, Henar Álvarez y Pere Aznar ha recordado como empezó: “La primera fue un poco medio en broma, leí un artículo en El País Semanal en el año 2003, sobre Enrique Iglesias, cuando estaba lanzando su carrera, y me parecía que estaba un poco atormentado el muchacho (…) tenía un avión privado y viajaba solo, porque no tenía muchos amigos, y escribí una carta diciendo "pobre Enrique", y a partir de ahí ya me aficioné a esto de escribir cartas”.

Ese mismo año Enrique Stuyck proliferó en la escritura de cartas al director, pasó un verano en la localidad murciana de Mazarrón, y como no es muy aficionado a la playa ha contado que “tenía bastante tiempo” y por ello le “publicaron entre unas doscientas y trescientas cartas ese año”. Pero lo dejó hasta mediados de 2018 cuando retomó su afición.

Algo que puede parecer un hobby pero que tiene un método y una rutina de trabajo detrás. Según ha contado Enrique, lo primero que hace es comprar casi todos los periódicos en digital o en papel, y después mira las noticias que más le interesan y sobre las que cree que tiene algo que decir.

Las cartas al director son un clásico que se puede leer todos los días en los periódicos en papel. Aunque también tienen su espacio en las secciones de opinión de los digitales de los principales diarios. Se diferencian de los comentarios que se dejan en los artículos, en que requieren de cierta elaboración y reflexión, y además, pasan por el filtro de un editor que decide lo que se publica.