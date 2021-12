Quique Bassat, epidemiólogo: "No hemos aprendido a que prime la salud por encima de la economía"

El aumento drástico de casos por COVID-19 en España, provocado especialmente por la llegada de la variante Ómicron, ha dejado varias preguntas en el aire sobre la organización y administración a nivel nacional y autonómico. Quique Bassat es epidemiólogo del ISGlobal y se ha asomado a La Ventana para aclarar cómo se ha llegado, de nuevo, a una situación como esta.

Estábamos avisados

¿Qué se ha hecho mal para llegar hasta este punto? Bassat lo ha explicado: “Nos hemos dormido en los laureles. Debimos aprender un poco más cómo reaccionar, y no hemos escuchado a la gente que venía avisando desde hace semanas de que esto iba a ocurrir, que el desembarco de Ómicron iba a agravar una situación ya grave, y hemos pensado que se iba a resolver solo vacunando y con el pasaporte COVID”. Ha comentado que ya advirtió la OMS que eran necesarias medidas más agresivas, pero “no hemos querido escuchar”.

Con la Nochebuena en el horizonte más cercano, el epidemiólogo ha explicado qué es lo prioritario: “Es importante reducir las reuniones entre más de diez personas. Sabemos que va a haber mucha transmisión en estas fiestas porque la incidencia está desbocada y está altamente infravalorada. Los números son malos, pero seguro son mucho peores. Hay que restringir de forma drástica las reuniones”. Ha añadido que eventos como las cabalgatas de Reyes también deberían ser suspendidas por el alto riesgo de transmisión, al igual que conciertos o grandes eventos culturales.

El experto ha reiterado el alto nivel de contagio de esta nueva variante, que implica una disminución a la mitad del tiempo de contagio. “Los brotes que surgen de cenas de Navidad y grandes reuniones son más numerosos, y eso es indicativo de lo muy transmisible que esta nueva variante”.

“No hemos aprendido a que prime la salud por encima de la economía y a que primen las decisiones técnicas por encima de las decisiones políticas”, ha lamentado Bassat. Para el experto, los casos de Ómicron en el resto de Europa debían ser suficiente aviso para España: “Se ha querido primar que pudiéramos celebrar de la mejor forma posible las Navidades y no en proteger nuestro sistema de salud”. Ha instado en la obligación de tomar medidas lo antes posible para no continuar con el aumento de casos en nuestro país.

“Basta con pasearse por las urgencias de cualquier hospital español para entender que la situación no es leve, sino al revés”, ha comentado el experto, que también ha aclarado: “Hemos lanzado el mensaje tranquilizador de que Ómicron es una variante más leve sin ni siquiera saber ni estar seguros de que esto es así”.

Sí arriman el hombro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha señalado directamente a los profesionales de la atención primaria. Además de acusarlos de hacer un boicot interno para colapsar los centros de salud, ha dicho que "en algunos centros de salud no todos quieren trabajar y arrimar el hombro". Jesús Martínez es pediatra en el Centro de Salud de Paracuellos, y ha querido también asomarse a La Ventana para valorar estas declaraciones.

“La situación está peor que antes. Llevamos dos semanas dónde estamos muy saturados, y solo hablo de pediatría. Se está produciendo una avalancha en todos los centros de salud”, ha lamentado. También ha tenido palabras para Ayuso: “Que alguien te desprestigie de esa manera… a mí no me extraña, no se me hace raro. Lo han hecho durante toda la pandemia, despreciando el trabajo, no reforzando y no contratando”.

“Hay mucha gente enferma de otras cosas y las estamos abandonando”, ha sentenciado Martínez. Y es que la pandemia no solo afecta a aquellos que se contagian de la COVID-19, pues también se han visto perjudicados enfermos de muchas otras dolencias.