Es lunes, es el primer día laborable de este 2022 que acabamos de estrenar. Estirando un poco, es todavía día de buenos propósitos, por aquello de que, para muchos, es día de regreso al trabajo. Lo hacemos cargados todavía de incertidumbres por la evolución de la pandemia y por algunos de los mensajes que hemos ido recibiendo durante los días navideños, que si esta explosión de contagios puede ser el fin de la pandemia, que lo que quedará a partir de ahora es un coronavirus más de los que asociamos a catarros, que si esta variante es más leve pero que como afecta a tanta gente va a acabar tensando a los hospitales, que a la que tiene tensada y prácticamente colapsada es a la atención primaria...

Más miedos que certezas, la verdad, y con la advertencia de que nos quedan todavía unos días de subida en el pico de contagios por los efectos, precisamente, de las fiestas. Suerte de la vacunación que ha cumplido su primer aniversario y se ha demostrado definitiva para frenar la gravedad de la enfermedad.

En lo político el descenso de la actividad contribuye de manera definitiva al descenso del ruido, no hay actividad parlamentaria, aunque el PP la reclama ignorando, otra vez, los reglamentos, y esto ayuda de manera clara. Se oyen de manera más atenuada declaraciones y ataques o quizás es que, por ser las fechas que son, les prestamos menos atención y así uno acaba dándose cuenta de que se puede vivir, incluso que se puede vivir muy bien, sin estar pendientes de lo que dice cada político en cada momento, porque lo más probable es que no sea nada que nos afecte de manera directa.

Si hasta en estas últimas horas Pablo Casado y Pedro Sánchez han hablado en tono cordial. Ha sido ha través de las redes sociales, pero bueno algo es algo. Casado ha anunciado su positivo en COVID, Sánchez le ha deseado una pronta recuperación y Casado le ha respondido. Es posiblemente la conversación más larga que hayan mantenido últimamente, porque sus cara a cara semanales, en la sesión de control, no cuentan. A lo mejor este intercambio de tuits, el tono en el intercambio de tuits, forma parte de sus respectivas listas de buenos propósitos. Si es así esperemos que sean de los que se cumplan, no como los del gimnasio. En cualquier caso, no tardaremos en darnos cuenta de si es así.