Luis Tudanca, sobre las palabras de Garzón: "Se ha equivocado, es inoportuno y genera confusión"

Hoy el PSOE ha ratificado en una reunión del Comité Federal la candidatura de Luis Tudanca, secretario general de la formación en Castilla y León, a presidir la junta de esta comunidad a partir del 13 de febrero, fecha de las elecciones. Tudanca ha entrado también en la polémica por las palabras de Alberto Garzón en el diario 'The Guardian' y asegura que el ministro de Consumo "se ha equivocado" y tacha sus declaraciones de "inoportunas e inconvenientes". Luis Tudanca ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 25' con Aimar Bretos.

La política sanitaria de la junta

La junta no ha acertado porque ha metido la salud en la campaña electoral. Ha ignorado de forma deliberada el consejo de los expertos, ha privatizado la venta de los test de antígenos.

Las palabras de Garzón

El señor Garzón se ha equivocado, es inoportuno, genera dudas sobre un sector muy importante de España, pero es verdad que el PP quiere aprovechar la circunstancia. Me parece más grave que el PP no haya apoyado la ley de la Cadena Alimentaria. Es cierto que hay problemas con algunas macrogranjas que perjudican el medioambiente, el turismo. No puede ser que en Castilla y León sea más fácil abrir una macrogranja que un centro médico.

Creo que hablar en un medio extranjero, generando confusión y generalizando. Cuando un ministro genera confusión sobre un asunto no lo ha hecho bien y además creo que debería escuchar a los ganaderos.

Las críticas del PP

Son críticas interesadas por parte del PP. Puestos a dimitir creo que el PP ha hecho cosas más graves contra los ganaderos. El PP lo que pretende es hablar de todo lo que no sea su gestión aquí, que ha convocado elecciones para tapar los casos de corrupción, o de que hemos perdido 200.000 habitantes. No quieren hablar de futuro, no quieren hablar de Castilla y León, ellos solo quieren hablar de hacer oposición al Gobierno de España.

Las posibilidades del PSOE y la extrema derecha

Hace dos años el PSOE ganó las elecciones, hubo un voto muy mayoritario por el cambio. Hubo un pacto contranatura que defraudó las esperanzas de cambio. Hay más motivos aún para que ese cambio se consolide. Yo quiero que esta tierra tenga futuro, tenga esperanza que el PP les ha negado. El señor Mañueco les ha dado muchos más motivos. Dinamitar un gobierno en el momento en el que nos jugamos los fondos europeos, la lucha contra la pandemia, va a tener consecuencias.

Me preocupa el crecimiento de la extrema derecha en toda España. El efecto contagio al PP ha provocado que en una comunidad como esta estemos ante las primeras elecciones anticipadas de la historia. El PP no solo se contagia en el discurso, sino que son capaces de cualquier cosa y de cualquier acuerdo y eso es un riesgo para los ciudadanos.

Las candidaturas de la España Vaciada

No me preocupan los partidos de la España Vaciada, todos los que quieran echar una mano a construir esta tierra son bienvenidos. El PSOE ha demostrado un compromiso con Castilla y León fuera de toda duda. Estamos apoyando un proyecto de descentralización.

Buscaré el apoyo, el consenso para el cambio en Castilla y León, los que quieran que luchemos contra la despoblación, la mejora de los servicios públicos, creo que estas plataformas quieren eso. He demostrado que soy capaz de llegar a acuerdos para los intereses generales. Yo quiero dialogar con todos los que quieran cambios.