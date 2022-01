"De acuerdo en todo con Garzón": ganaderos, cocineros y empresarios se mojan sobre las macrogranjas

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha visto envuelto en una nueva polémica relacionada con la carne. El pasado verano, y amparándose en las recomendaciones de la OMS, impulsó una campaña de reducción del consumo de carne que no sentó bien en el sector y tampoco en Moncloa. Pedro Sánchez, de hecho, respondió con un elogio del chuletón al punto.

El origen de esta segunda polémica ha sido una entrevista publicada en el diario británico The Guardian y posteriormente tergiversada por la revista sectorial C de Cárnica, que difundió ó una noticia titulada: "Garzón afirma en The Guardian que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados".

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que tiene elecciones autonómicas a la vista, cargó las tintas contra el ministro de Consumo y, a partir de ahí, multitud de políticos, tertulianos y expettos del sector se han pronunciado. Algunos habiéndose leído la entrevista original... y otros no.

Garzón, para intentar deshacer el entuerto, ha publicado la transcripción completa de esa entrevista. Un texto en el que, por cierto, no aparece el concepto "mala calidad". Lo que sí hace el ministro es comparar la carne procedente de explotaciones en extensivo —animales criados al aire libre y alimentados en buena medida de pastos naturales— de Asturias o Castilla y León (de las que habla de forma muy favorable), con las de macrogranajas de "4.000, 5.000 o 10.000 cabezas de ganado". En su opinión, la primera es más sostenible y de mayor calidad.

Aprovecho para publicar la transcripción completa de lo que dije en la entrevista, pues por motivos de espacio el periodista tuvo que excluir algunos elementos que hoy, al calor del bulo y la mentira que ciertos actores promueven, salen realzados. pic.twitter.com/ljR2x3n5Bu — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) January 4, 2022

"La entrevista tuvo lugar el 14 de diciembre y fue publicada en versión narrada el 26 de diciembre. El bulo comenzó el 3 de enero impulsado por el lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes... y el resto ya lo sabéis", ha señalado en Twitter Garzón.

IGP Carne de Ávila: "De acuerdo en todo"

Pero, más allá de afinidades políticas y de la falta de tacto que muchos le achacan, ¿tiene lógica la afirmación del ministro de Consumo? Pedro L. Herraiz, secretario de la IGP Carne de Avila, reconoce que su opinión ha variado después de conocer las declaraciones exactas de Garzón.

De nuevo hay polémica con Alberto Garzón y la carne.Esto es lo que ha dicho realmente. Si consideramos el contexto, entiendo que habla de "carne de baja calidad" frente a la de animales criados en extensivo. Y de eso no hay duda. La carne de extensivo es mejor que la de intensivo pic.twitter.com/N3C6yjKDgR — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 4, 2022

"Estoy de acuerdo en todo. Yo también estoy en contra de las macrogranjas y me parece una locura crear espacios desproporcinoados. Lo de que fijan población, además, es muy relativo. Si me das a elegir, yo prefiero algo criado en el campo".

Herraiz habla con orgullo del modelo que siguen los ganaderos de la IGP, obligados a criar a los terneros en extensivo, junto a sus madres, durante al menos 5 meses,y valora que Garzón haya puesto en valor ganadería extensiva.

"Cada vez más ganaderos tienen el cebadero en su propia explotación y desde el Consejo Regulador apoyamos cada vez más ese modelo porque nos parece lo más óptimo. Que las explotaciones de vacuno puedan producir sus propios forrajes también es bastante bueno y, desde el punto de vista ambiental, más correcto".

Mensajes de @agarzon:

1️⃣ Recomendacion de comer menos carne.

2️⃣ Problemas macrogranjas



Ambos avalados nutricional, medioambiental y socialmente.



Es el mismo mensaje de la ciencia,la novedad es q, por fin, lo dice un político.https://t.co/Ok5s6kTviK pic.twitter.com/DqgS8v1x1f — Beatriz Robles 🏳️‍🌈💜 (@beatrizcalidad) January 5, 2022

Una cuestión de lógica

Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos y dietista-nutricionista, también ha apoyado a Garzón en Twitter: "Recomendación de comer menos carne y problemas macrogranjas. Ambos avalados nutricional, medioambiental y socialmente. Es el mismo mensaje de la ciencia,la novedad es que, por fin, lo dice un político".

Lo mismo que su colega Miguel Ángel Lurueña, autor de Gominolas de Petróleo: "Si consideramos el contexto, entiendo que habla de "carne de baja calidad" frente a la de animales criados en extensivo. Y de eso no hay duda. La carne de extensivo es mejor que la de intensivo".

La cocinera María José Meda, chef de la Hospedería El Batán (Tramacastilla, Teruel), con una estrella Michelin, afirma que la calidad de la carne "depende mucho de si el animal está estabulado o puede salir. "Los pollos ecológicos de corral no tienen nada que ver con los pollos que no se mueven y solo engordan. Pasa lo mismo con las ovejas".

Meda considera que, en realidad, "no depende tanto de la cantidad de cabezas de ganado como del cómo se les trate", pero en su caso, sin poner en duda que cumplan con toda la normativa, prefiere evitar la carne procedente de macrogranaja. "Con la gente pasa lo msimo. La salud de una persona sedentaria no va a ser igual que la de alguien que hace deporte", añade.

"Depende de cómo se hagan las cosas"

El chef Dani Lechuga, del restaurante Bardeni el Meatbar de Barcelona, célebre por sus especialidades de carne, considera que Garzón se apoya en datos y en informes, pero que no sabe lo suficiente sobre ganadería.

"Lo que dice tiene cierta lógica, pero la verdad es que en EEUU y en Argentina hay granjas muy grandes que producen carne black angus de calidad. Todo depende de cómo se hagan las cosas. En una granja se puede alimentar con pienso, pero también con cereales. Habría que ver casos concretos. Evidentemente, el modelo de macrogranaja es menos sostenible. Pero yo he visto carnes muy normalitas de explotaciones muy pequeñas".

"Lo importante es lo que hay detrás"

El crítico gastronómico Mikel Zeberio, uno de los responsables de Petra Mora, asegura que al ministro de Consumo "no le falta razón", pero lamenta que, al opinar sin conocimiento, la gente mezcle temas serios con su afinidad política.

"Organolépticamente existen diferencias entreuna carne y otra, pero lo realmente importante es lo que hay detrás. Algún día tenemos que enseñar la crudeza que hay detrás de las granjas en las que viven animales enjaulados. ¡Es una gamberrada!".

José Portas, propietario de la empresa Discarlux, que cría y distribuye carne de vacuno, asegura que hay muchos factores que influyen en la calidad del producto: la alimentación que ha tenido, la cromática, el punto de maduración, el grado de infiltración de la grasa... "Todo eso se traduce luego en el sabor y en la ternura".

"Una granja porcina en intensivo no tiene nada que ver con una montanera de Extremadura, eso es indiscutible. Pero a ningún sector le gusta que le toquen y las cosas se pueden decir de ora manera. A veces usan frases muy generales y me parece que tienen que ser mucho más cautos".