"En España no hay un soporte legal para la vacunación obligatoria": Víctor Llanos, abogado laboralista

Muchos países europeos aprueban estos días normas para impulsar la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19. Entre ellos, Italia, donde los mayores de 50 años deben vacunarse, Grecia con los mayores de 60 años, y Austria con los mayores de 14 años.

Más recientemente Ecuador ha impuesto la obligatoriedad de la vacuna para los mayores de cinco años, siendo el primer país de América Latina en anunciar esta norma. Pero, ¿es posible que una ley de este tipo llegue a España?

¿Puede España obligar a vacunarse?

En La Ventana, el abogado laboralista Víctor Llanos ha señalado que “en el momento actual en el que estamos en España no hay un soporte legal” para imponer la vacuna obligatoria para la población, aunque no descarta “que esto pueda cambiar en cualquier momento”.

“La Ley 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, en el artículo primero habla de que para proteger la salud pública y prevenir estas situaciones podría plantearse. Cabría en todo caso en una situación de Estado de Alarma, o yo me inclino más por un Estado de Excepción, ahí sí cabría la situación de imposición de la vacuna”, ha añadido el abogado.

Las empresas comienzan a exigirlo

También algunas empresas comienzan a forzar la vacunación de sus empleados, entre ellas el grupo financiero estadounidense Citigroup, que ha anunciado el despido de todos aquellos empleados que no se hayan vacunado antes del 14 de enero.

Estos despidos podrían ser legítimos, ha explicado Llanos, pero podría no ser en los términos que la empresa quería. “La posibilidad está, pero la Constitución recoge una serie de derechos que además la Ley de Autonomía del Paciente desarrolla en el artículo 2, es decir, que a priori, aunque yo no lo aconsejaría, cabe el derecho a no vacunarse”, ha añadido.

Además, el conocer el estado de vacunación de los empleados es un tema delicado, ya que “un jefe no puede preguntarle a un empleado si está o no vacunado”. Sí existe, ha explicado Llanos la posibilidad de que el empleador se entere de forma fortuita: “Cena de empresa donde aunque el jefe no puede saber si el empleado está vacunado, a la hora de ir ambos al restaurante sí que se va a enterar, porque le puedan pedir al trabajador el pasaporte COVID”.

Aun así, ha señalado, “en teoría no podría tomar ninguna medida de represalia contra él ni nada”. Una opción que podrían plantearse algunas empresas es obligar a los empleados no vacunados a trabajar desde casa, pero esto tampoco sería legal: “Sería una situación discriminatoria y la propia Ley del Teletrabajo dice que no se puede plantear”.

“Lo estamos haciendo bien porque estamos trabajando la persuasión de la vacunación”, ha añadido. El caso español es excepcional por buen motivo, es uno de los países con más población vacunada. Con el 84,4 % de los españoles con la pauta completa, las polémicas sobre vacunación obligatoria se dan, por suerte, con la mirada puesta en el extranjero en lugar de en nuestro propio país.