La enorme tontería de que la Supercopa en Arabia Saudí ayuda a cambiar cosas

Hola, muy buenos días. Ayer se jugó la primera semifinal de la Supercopa de España, que más allá del resultado, que ya se que perdió el Barça y ganó el Madrid, me parece importante poner el acento en el hecho de que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí. No tanto porque se juegue en un país extranjero en lugar de jugarse en casa, donde los aficionados de los equipos participantes pueden tener la oportunidad de disfrutar los partidos en directo, sino en el hecho de que el país elegido sea Arabia Saudí.

Me dirán que es el dinero, amiga, que a estas alturas ya sé que es lo único que importa en el mundo del futbol, pero no todo vale por dinero y esta regla debería valer también para el mundo del fútbol. Por dinero no se puede jugar en un país en el que los derechos de las mujeres son inexistentes. Estos días se las dejará entrar en el campo, separadas de los hombres, por supuesto, en un lavado de cara puntual. Luego ellas volverán a desaparecer de la vida, un país donde ser gay se persigue y se castiga, un país en el que se asesinan y se encarcela a periodistas y, por supuesto, no se respeta ningún tipo de libertad de información. No, no todo vale por dinero.

Y esto lo saben los equipos y los futbolistas que participan de este negocio, algunos de los mismos, por cierto, que luego son embajadores de ONGs y participan en campañas en defensa de causas que en Arabia Saudí, evidentemente, ni se contemplan ni se respetan. El peregrino argumento dado por los señores del futbol, aquí en España es que, además del dinero, por supuesto, trasladar la competición española a ese país, ayuda a cambiar las cosas allí. ¿Perdón? A quién pretenden engañar, supongo que creen que los aficionados al fútbol, entre las que me cuento, no se pararán a pensar en esta enorme burrada, no se pararán a pensar para llegar a la conclusión de que ningún régimen pagaría millones de dólares para que vengan de fuera a cambiar lo que el régimen no piensa mover, es más, castiga a quien intenta introducir cambios. Qué enorme tontería.

Un aficionado del Real Madrid durante el partido / GETTY IMAGES

El fútbol español se desacredita con esta competición, lo hacen también los equipos que participan. Después de esto todos tendrán más dinero en la caja pero a partir de ahora que no nos hablen ni de valores ni de fair play.