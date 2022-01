Cádiz, su capacidad de resistencia merece que se les preste atención

Si recuerdan, hubo unos días, allá por el mes de noviembre, que ahora nos parecen tan lejanos, con todo lo que pasa, en los que está ciudad, Cádiz, luchó hasta donde era capaz, ya no solo para reivindicar unos sueldos más dignos y un convenio en condiciones en el sector del metal, sino que, de alguna manera, estaba luchando por esa sensación de abandono que, con razón, siente esta provincia desde hace mucho tiempo.

Durante unos cuantos días, cada mañana les contábamos aquí esta lucha y la respuesta policial a esta lucha. Han pasado sólo dos meses y aquí estamos para intentar responder a la pregunta de que ha pasado desde entonces. Las negociaciones permitieron llegar a un acuerdo que desencallo el conflicto laboral pero es muy posible que después de que se apagara el último foco, el olvido de aquellos que deberían priorizar las soluciones para la situación aquí siga siendo el mismo.

Cádiz es una ciudad maravillosa, la provincia entera es maravillosa. Déjenme que les cuente que ayer cuando volvíamos de repasar que todo lo del teatro estuviera a punto para el programa de hoy, nos sorprendió la puesta de sol sobre la playa de La Caleta. Creo que no hay mayor privilegio que este. De su gente no les voy a decir nada porque me acusarían de pelota, pero déjenme que destaque su capacidad de resistencia y merecen que se les preste atención. Los cambios, la reconversión, la innnovacion tienen espacio en esta tierra y los gaditanos esperan que se les acompañe en este camino.

Hablaremos de Cádiz y de todo lo demás. Y lo demás pasa, como no, por la pandemia, con un nuevo, aunque leve, descenso en la incidencia, y, hoy sobretodo por la frontera de Ucrania, muy pendientes de la reunión de esta mañana, en Ginebra, entre los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia y tras el anuncio del ofrecimiento español del envío de cazas a Bulgaria para contribuir a los planes de disuasión frente a Moscú.