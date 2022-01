Hola, muy buenos días. Hay una foto que aparece hoy en muy pocas portadas, lo cierto es que no aparece en ninguna portada de un periódico nacional, y que muestra que hay otra manera de hacer las cosas. Es fútbol, pero es fútbol femenino. La Supercopa de España, que se jugó en España, acabó con la victoria del Barça, aunque esto no es lo más importante. Lo importante es que el torneo no se jugó en el extranjero, en Arabia Saudí por poner un ejemplo, para sacar más dinero, lo importante es que lo que se vio y se vivió en el campo y cómo nos lo contaron.

En el campo, dos equipos de mujeres que, pese a la rivalidad, se mostraron más unidas que nunca para el homenaje a una de ellas. Virginia Torrecilla, del Atlético de Madrid, volvía al terreno de juego tras haber superado un cáncer. Ella vestía la camiseta del equipo perdedor, pero fue la gran protagonista. Compañeras y rivales la felicitaron, la agasajaron, la mantearon como la auténtica protagonista que fue del encuentro.

No todo en el fútbol es dinero y negocio, los valores que en el fútbol masculino parece que se han volatilizado, están ahí en un partido entre chicas que, además, déjenme que les cuente con orgullo que en esta casa fue retransmitido por dos mujeres, por Marta Casas y por Sonia Lus. Dos mujeres narrando un partido es un paso imprescindible para que se normalice y que sea la voz de una mujer la que pueda cantar un gol también de las competiciones masculinas. Muchas de las fotos que se hicieron en el campo las firman también mujeres.

Pasaremos por alto que el partido se jugó en un campo de entrenamiento, que las chicas del fútbol llevan años luchando por su profesionalización, que solo se les hace caso cuando ganan algún torneo importante, que pocas veces abren la información deportiva, que sus presupuestos son el dinero que algunos futbolistas, hombres, llevan en el bolsillo para sus gastos. Hoy vale la pena pasar todo esto por alto, pero lo que no deberíamos pasar por alto es que tras un partido como el de ayer, todo vuelva a la normalidad y la lamentable normalidad para ellas es el vagón de cola del fútbol español.