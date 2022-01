Las naranjas no se recolectan y los agricultores temen por su futuro: "Es totalmente inviable"

Me acaban de decir que no me recolectan 600 naranjos como este. Si quieres ayudarte a comer más sano este año y de paso a que me cambie un poco la cara de idiota que se me ha quedado,mandaré cajas de naranjas a partir del Lunes 10 a 28€/15Kg

Pedidos a: masquenaranjas@gmail.com pic.twitter.com/cEpRuKy2fU