Madres de segunda

Ha empezado ya la temporada de la fresa en Huelva y otra vez me acuerdo de las temporeras, también conocidas como "contingente de trabajadores contratados en origen."

Me heló la sangre descubrir, hace un tiempo, que uno de los criterios para seleccionarlas es que tengan cargas familiares, que al ser madres de familia se evita que, una vez terminada la cosecha, se queden en España. Tener agarradas a las mujeres por los hijos no es nada nuevo, es un clásico del patriarcado de lo más tópico, pero que esto se haga desde los organismos que distribuyen el trabajo en un país democrático y, en principio, con vocación feministas es un claro simple ejemplo de fusión de discriminaciones o redoble de machismo por la vía racista, si lo prefieren.

Las temporeras viven cada año su particular decisión de Sophie: pueden escoger entre dar de comer a sus hijos separándose de ellos o bien quedarse a su lado y no poder alimentarlos. Y yo, ingenua, me pregunto: si vamos a comer fresas cada primavera, ¿por qué no pueden quedarse el resto del año como sus compañeras autóctonas?