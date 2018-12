TVE se disculpa por la metedura de pata de 'Masterchef Junior' sobre el azúcar

"Ni el azúcar moreno, ni el integral, ni la miel ni el sirope de agave o de arce son más sanos que el azúcar. Porque son, básicamente, azúcar. Demencial que la televisión pública desinforme de esta manera, y encima en un programa con niños", se lamentaba en un tuit el periodista y responsable de 'El Comidista', Mikel López Iturriaga. Se refería a los consejos vertidos en hora de máxima audiencia en 'Masterchef Junior' de TVE por la anterior ganadora del concurso infantil.

Por aclarar: me parece fantástico que digas que cocinar con miel o con panela puede mejorar el sabor de tus postres. Pero vender que tienen más nutrientes es confundir al público. — Mikel Iturriaga (@mikeliturriaga) 26 de diciembre de 2018

Marta Verona explica algunos ingredientes por los que se puede sustituir el azúcar. "Lo que los diferencia es que al no estar refinados contienen otras vitaminas y minerales; y no vamos a consumir solo las calorías y la energía del azúcar sino vitaminas y minerales. Nos nutrimos más. El ágave es un sirope que se extrae de una planta mexicana y contiene mucha fructosa. Luego tenemos también por ahí azúcar moscovado, que se obtiene igual que la melaza y la panela, del azúcar de caña. Al no estar refinado van a tener otros minerales como potasio, magnesio, el zinc, el calcio, importantes para las conexiones nerviosas y el sistema esquelético. Y no podemos olvidar la miel", dice a los concursantes de esta edición.

Me temo que lo que aquí se enseña es a sustituir el azúcar por alternativas que están compuestas básicamente por... azúcar https://t.co/WmyIWGRjIE — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) 26 de diciembre de 2018

Pronto llegaron, a través de las redes sociales, las críticas de científicos y nutricionistas a las afirmaciones de la exconcursante de un programa que anoche se hizo con un 13,8% de cuota de pantalla y estaban viendo 2.112.000 espectadores.

Ante las críticas, TVE se ha disculpado a través de un tuit: "Quizá habría sido más acertado hablar de "alternativas más nutritivas" y no "más sanas". Lo sentimos si el término que hemos utilizado no es el más apropiado". La cuenta de 'Masterchef Junior' guarda silencio respecto al tema. Esta polémica se une a la de la semana pasada cuando un concursante, Noa, de 10 años, escogió un bote verde para preparar su menú pensando que era salsa de pimientos verdes.

Quizá habría sido más acertado hablar de "alternativas más nutritivas" y no "más sanas". Lo sentimos si el término que hemos utilizado no es el más apropiado 😕 — La 1 (@La1_tve) 25 de diciembre de 2018