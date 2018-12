Montserrat Caballé, Avicii, Bertolucci o Stephen Hawking: los famosos que nos dejaron en este 2018

A lo largo de este 2018 nos han dejado personajes ilustres de la música, el arte, la ciencia, el cine, etc. Un año marcado por la pérdida de grandes artistas, científicos o deportistas que han dejado un vacío en cada uno de sus seguidores.

La famosa cantante y compositora irlandesa del grupo The Cranberries fallecía a los 46 años a principios de este 2018. La nota en la que se explicaba que O’Riordan había muerto “súbitamente” en Londres. No obstante el pasado mes de septiembre se conocía que la cantante irlandesa falleció tras ahogarse en la bañera cuando estaba ebria, siendo calificada su muerte como “un trágico accidente”.

En el mes de febrero murió el humorista gráfico de ‘El País’ a los 76 años de edad. Ese mismo día, el medio publicaba una viñeta del artista, que falleció a causa de un cáncer de páncreas diagnosticado en 2017. Durante 23 años, Forges estuvo publicando sus obras en publicaciones como Hermano Lobo, La Codorniz, El jueves, Pueblo, Informaciones, Diario 16, El Mundo o El País

Febrero terminaba de la peor manera después de que el día 27 se conociese el fallecimiento del exfutbolista asturiano. El exjugador del Sporting de Gijón y del FC Barcelona, ganador de cinco trofeos pichichi, fallecía a los 68 años de edad después de sufrir un infarto en los aledaños de su domicilio. Fueron numerosos los homenajes los que se realizaron en todo el territorio nacional provenientes de todo el fútbol español. Queda pendiente por el momento el homenaje de la selección española con un partido en El Molinón, que en los últimos días se ha visto aplazado y aún no tiene fecha, aunque previsiblemente todo apunta a septiembre.

El científico británico nos dejaba a los 76 años de edad. Considerado como uno de los mejores astrofísicos de la era moderna pasó a la historia, entre otros motivos, por ser el creador de la teoría del “big bang”. El físico teórico fue diagnosticado en 1963 de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su obra Breve historia del tiempo recogía parte de sus descubrimientos y teorías.

Tim Berling, artísticamente conocido como 'Avicii' fallecía con 28 años en Omán. El dj y productor sueco que logró el éxito internacional gracias a canciones como “Levels”, “Wake me up” o “Hey brother” se había retirado en 2016 se los escenarios por razones de salud, ya que había padecido pancreatitis aguda. Además de colaboraciones con artistas como Coldplay, David Guetta, Lenny Kravitz o Robbie Williams, entre otros, fue cabeza de cartel en los mejores festivales de su género como Tomorrowland o Ultra Music Festival. Días después de su fallecimiento, la familia del dj sueco emitía un comunicado en el que resaltaba que ya no tenía “fuerzas” para luchar y solo buscaba la “paz”.

El presentador y periodista que puso voz al festival de Eurovisión desde 2011 falleció a los 75 años de edad. Conocido por traer a España el formato de las listas musicales así como por presentar múltiples programas de todas las cadenas, José María Iñigo también publicó varios libros, colaboró con guías turísticas y fue director de varias revistas.

Otro periodista y también escritor que nos dejó este año fue Tom Wolfe. Considerado como el padre del ‘nuevo periodismo’, el escritor estadounidense, autor de La hoguera de las vanidades, fallecía a los 87 años. Wolfe animaba a sus reporteros a “ir más allá del periodismo objetivo”. Entre sus publicaciones más conocidas nos encontramos con El buen género, La palabra pintada o Todo un hombre.

A los 93 años de edad fallecía la cantante y actriz María Dolores Pradera. En 2012 fue homenajeada por artistas españoles como Raphael, Joaquín Sabina, Víctor Manuel o Diego el Cigala la homenajearon en 2012 cantando con ella sus éxitos en el disco Gracias a vosotros. Ganó el Premio Nacional de Teatro de España, la Medalla de Oro de las Bellas Artes y la medalla de Madrid al Mérito Artístico, entre otros galardones por sus trabajos en la interpretación y el cine.

El realizador de series tan populares como Verano azul y Farmacia de Guardia fallecía a los 82 años tras una larga lucha contra el alzhéimer. Mercero deja tras él una larga lista de películas, telefilmes y series de televisión. Ganador de una Concha de Oro al mejor corto en el Festival de San Sebastián y galardonado con el Goya de Honor en 2010, el director guipuzcoano logró su primer gran éxito con La cabina.

El mundo del cine también lloró la muerte de la actriz canadiense a los 69 años d edad. Su papel de Lois Lane en Superman en las décadas de los 70 y 80. No obstante, antes ya saltó a la fama interpretando a la reportera del Daily Planet. Tras varios años alejada del mundo de la interpretación por problemas de salud, Kidder resurgió con un papel estrella en Smallville. Su último trabajo en cine data de 2017 en el thriller dramático The Neighborhood.

La cantante estadounidense fallecía a los 76 años después de no conseguir superar un cáncer. Consiguió sus primeros éxitos con el jazz y r&b. Sería con el cambio de sello discográfico cuando se convirtió en una de las voces más reconocidas del soul y de la música americana. Luchadora por los derechos civiles de los afroamericanos. La juventud de la cantante, además de por el éxito, también estuvo marcada por los abusos y la violencia machista. Franklin coleccionaba Grammys y lograba entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Más de medio siglo después, en 2017, Aretha se retiraba de los escenarios con más de medio centenar de álbumes publicados.

A los 94 años de edad, el músico, compositor y actor francés Charles Aznavour fallecía. Más de un millar de canciones, 80 películas, 294 álbumes conformaban el bagaje de este artista francés que logró centenares de discos de oro, platino, diamante, y que realizó miles de conciertos en 94 países, así como actuaciones en siete lenguas. Fue versionado por numerosos artistas como Elton John, Bob Dylan, Plácido Domingo, Céline Dion o Julio Iglesias, entre otros. ‘La Mamma’, ‘La Bohéme’ y ‘What makes a man’ son algunos de los temas más conocidos de un Aznavour que no cerraba la posibilidad de subirse a los escenarios por su 100 cumpleaños.

La soprano, cuya salud era delicada desde hacía años, fallecía a los 85 años. Caballé se convertía gracias a su voz en una de las artistas más ilustres de la historia de España y más reconocidas del panorama internacional, que dejaba tras ella cientos de actuaciones en óperas y conciertos de distinta índole, siendo especialmente recordada su interpretación junto con Freddie Mercury en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Un repertorio que abarca cerca de 90 papeles correspondientes a más de 40 óperas.

Conocido, además de por otros papeles, por su interpretación de ‘El Algarrobo’ en la serie de televisión ‘Curro Jiménez’, Álvaro de Luna nos dejaba a los 83 años a causa de una insuficiencia hepática. Como especialista pudo trabajar en Hollywood, dobló cintas del viejo Oeste y escenas de acción para Kirk Douglas y Tony Curtis en “Espartaco”. En España, antes de ese papel en ‘Curro Jiménez’, brilló en películas como Objetivo: Las estrellas" (1963), de "Tito" Fernández; "La máscara de Scaramouche" (1963), de Antonio Isasi Isasmendi; "Aventuras del Oeste" (1965), de Joaquín Luis Romero Marchent; "Las que tienen que servir" (1967), entre otras muchas.

La leyenda del cómic, padre de algunos de los superhéroes más emblemáticos de Marvel como Spiderman o Hulk, fallecía en Los Ángeles a los 95 años de edad. Además de los ya mencionados, entre sus creaciones se encuentran también famosos personajes como Los Cuatro Fantásticos, The X-Men o Daredevil. Además, también desarrolló su faceta como actor, teniendo siempre reservado un pequeño cameo en las adaptaciones cinematográficas. Pendiente queda conocer el rostro de ‘Dirt Man’, el último héroe en el que trabajaba Lee.

Considerado como el último gran maestro del cine italiano, Bertolucci fallecía a los 77 años de edad. En su legado deja obras como El último tango en París, Novecento o El último emperador. Poeta, productor, guionista y director hizo pleno y ganó hasta 9 Oscar con El último emperador, incluyendo mejor película y mejor director. Bertolucci se enfrentó a varios juicios por la “obscenidad" de El último tango en París, un filme que no vio luz en España hasta después de la muerte de Franco.

El expresidente de Estados Unidos fallecía a los 94 años de edad. El padre del también expresidente George W. Bush y del exgobernador de Florida Jeb Bush, fue el presidente número 43 del país. Durante su presidencia, se dio por finalizada la guerra fría, se enfrentó a Saddam Hussein en Kuwait e impulsó el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. En palabras de Donald Trump “inspiró a las generaciones de sus compatriotas".

El empresario y exmandatario del FC Barcelona entre 1978 y 2000 nos dejaba a los 87 tras una larga enfermedad. Bajo su presidencia, el club blaugrana consiguió un total de 27 títulos, incluyendo la primera Copa de Europa. Fue pionero en la generación de ingresos por retransmisiones televisivas y también en el merchandising. En sus más de dos décadas al frente del club el Camp Nou vivió dos ampliaciones, se construyó el MiniEstadi, se creó el Museo y la Fundación.

Uno de los últimos en dejarnos fue el cantante Antonio José Cortés Pantoja, conocido artísticamente como “Chiquitete”, quien fallecía a los 70 años tras sufrir un ataque al corazón. Alternó su carrera con actuaciones en festivales, su participación en el trio formado con Florencio Ruiz y Manuel Molina ‘El Encajero’. Fuera de su vida artística, la que fue su segunda mujer, Raquel Bollo, alegó haber sufrido malos tratos, llegando a ganar los tres juicios celebrados por agresiones, amenazas y manutención. El mismo Chiquetete reconoció en la pequeña pantalla esas agresiones.