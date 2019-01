Ortega Smith: "Es un día grande, se acaba el cortijo de la izquierda en Andalucía"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se ha mostrado satisfecho por el acuerdo llegado con el PP para apoyar a su candidato Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. "Es un día grande, se acaba el cortijo de la izquierda en Andalucía y comienzan a abrirse las ventanas y los cajones, a revisarse la corrupción y a terminar con una situación que no debería haberse producido nunca, la del monopolio de unas fuerzas políticas que han querido convertir a Andalucía en su cortijo particular", ha dicho para felicitarse y añadir el compromiso de sus 12 diputados para "no defraudar a nadie en una administración puesta al servicio de los andaluces".

Sobre la continuidad del apoyo en la legislatura ha dicho que dependerá de cómo se desarrolle. "Mantendremos el apoyo al Gobierno en la medida de que las propuestas estén en consonancia con lo que pensamos. Nuestra voluntad va a ser la de la continuidad siempre que podamos colaborar que se produzca un cambio en las políticas de Andalucía", ha afirmado.

"Estamos en contra de cualquier tipo de violencia"

"Lo sensato y lógico es sentarse a negociar y entender que no todo se puede aceptar. Vamos a seguir defendiendo que la violencia no tenga sexo e intentar evitar que las asociaciones pseudofeministas hagan negocio con la tragedia de las víctimas de la violencia de género. Ya nos hubiera gustado que el PP hubiese querido cambiarla por una ley más amplia que englobara otras violencias intrafamiliares", ha dicho en su encuentro con los periodistas tras confirmarse el acuerdo.

El líder de Vox ha dicho que van a seguir intentado convencer al PP para que acepte su propuesta del plan global contra la violencia en la familia.