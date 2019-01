"A Vox le falta un hervor": los barones del PP elevan el tono y Génova les pide que guarden silencio

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado este miércoles que a Vox le "falta un hervor" porque le cuesta pasar de la demagogia y de la propaganda a la política, en referencia a las exigencias del partido ultraderechista para apoyar un acuerdo de gobierno en Andalucía. Durante una rueda de prensa en Vitoria, Alfonso Alonso ha analizado la actitud de Vox en las negociaciones y ha reflexionado que "a la hora de la verdad hay que ir a unas instituciones, hacer política y tomar decisiones, y ahí es donde se ve si a un partido le falta un recorrido".

Otros presidentes autonómicos y regionales del PP han coincidido en expresar su rechazo a las exigencias que Vox ha puesto encima de la mesa para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta. Además de Alonso, el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha reconocido que no le "gustan" las reivindicaciones de Vox. En parecidos términos se expresó este martes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que apostó por "mejorar" y "perfeccionar" las políticas contra la violencia, pero no "derogarlas" o "dejarlas de aplicar". Desde el PP valenciano, su presidenta regional Isabel Bonig ha dicho en la cadena Ser que es una "realidad objetiva que las mujeres están siendo maltratadas por los maltratadores" y los políticos deben dar "respuesta", "apartando del debate estas cuestiones", no dando "un paso atrás" en la lucha contra esta "lacra social" y optando por "mejorar" lo que sea susceptible de mejora. "Hay una serie de líneas rojas que no vamos a traspasar", ha avisado.

Ante estas opiniones, la secretaria de Comunicación del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a los barones regionales del partido, así como a los dirigentes locales y provinciales, que dejen a las direcciones nacional y andaluza llevar las negociaciones con Vox para la investidura en Andalucía.