Carme Chaparro tendrá un nuevo programa en Cuatro tras la cancelación de los informativos

El próximo mes de febrero, Cuatro eliminará de su parrilla todos sus informativos. Hasta el momento, Mediaset España se había mantenido en silencio sobre el porqué de esta decisión y también sobre la suerte que correrán los presentadores de 'Noticias Cuatro'.

Pues bien, mientras que continúa sin pronunciarse sobre la polémica cancelación, a pesar de haber recibido un aluvión de críticas, el grupo de comunicación sí que ha empezado a desvelar el destino de algunos de los rostros de la casa, como es el caso de Carme Chaparro.

Y es que la conductora de 'Noticias Cuatro 14h' tendrá un nuevo programa, según ha desvelado la propia presentadora salamantina durante su visita a 'El programa de Ana Rosa' esta misma semana.

Aunque no ha querido contar demasiado, Chaparro sí ha confirmado que este nuevo formato estará ubicado en la franja de la tarde, después de 'Todo es mentira', y tendrá una duración de varias horas.

"Va a ser un programa largo, de muchas horas", ha dicho en el magazín de Telecinco. "Va a ser en directo. Acaba Risto Mejide y empiezo yo".

Sin embargo, el estreno de este espacio no se producirá de forma inminente. Será dentro de unas semanas, seguramente tras el cierre de informativos en febrero.

"Me apetece mucho el cambio", ha asegurado Carme Chaparro, que lleva 21 años trabajando en informativos. "Porque soy periodista, soy de informativos, pero me apetece dar el salto, probar otras cosas y estar más cerca de la gente, que me vea como realmente soy".