Siete trucos para mantener tu cocina limpia y ordenada

El éxito del programa ¡A ordenar con Marie Kondo!, estrenado por Netflix hace unos días, ha reavivado el interés de miles de personas por el orden. Pero los populares métodos de esta organizadora japonesa no son los únicos que funcionan.

La italiana Roberta Schira, autora de La alegría del orden en la cocina, (Aguilar, 2017), explica en su libro que frente al peso "casi marginal" que el Método Konmari reserva para la cocina, ella parte de este espacio para luego seguir con lo demás.

Un planteamiento compartido también por la organizadora profesional Alicia Iglesias. Su método 21 días para tener tu casa en orden también propone empezar por los menús, la nevera y la alacena. Ambas, además, reivindican un orden de estilo mediterráneo, muy vinculado a las costumbres —y a las celebraciones planteadas en torno a una mesa— que poco tienen que ver con el minimalismo japonés.

Roberta Schira asegura que para mantener la cocina ordenada no basta con aplicar "un conjunto de pequeñas reglas relativas al orden y la limpieza" porque, en su opinión, cambiar un espacio implica también un cambio personal. Y Alicia Iglesias ofrece servicios personalizados, tanto para ordenar casas como para organizar mudanzas, pero como punto de partida puede ser útil intentar poner en práctica algunas de las medidas que proponen en sus obras.

1. Que quede claro quien manda

Quien más use la cocina es quien tiene que imponer sus criterios a la hora de organizar la despensa, los cajones y los armarios, pero como apunta Roberta Schira, "ser el jefe no significa ser un cacique ni un tirano con los otros miembros de la familia, sino ejercer un rol con una autoridad legítima".

2. Más fácil con menos cosas

Antes de empezar a ordenar conviene reducir el número de elementos y eso, normalmente, pasa sí o sí por desprenderse de lo que no usamos. "Si tenemos cuatro fogones, nunca usaremos a la vez más de cuatro ollas y cuatro sartenes", sostiene Alicia Iglesias. Lo ideal es tirar todo aquello que no esté en buen estado e intentar superar nuestra inclinación natural hacia el porsi ("por si acaso") fijando ciertos límites. Roberta Schiura, por ejemplo, propone prescindir de todo aquello que no usemos ni echemos de menos en 30 días.

3. Haz fotos de tu cocina

Roberta Schira se dio cuenta (casi por casualidad) de que observar las imágenes de una sala sucia o desordenada y comentarlas con alguien de quien nos fiemos puede resultar muy útil para tomar conciencia. "Es decir, antes de ponernos a ordenar, fotografiémosla. Cuando nos encontremos al final del cambio, lo haremos de nuevo y la observaremos para poder decir que estamos satisfechos con el recorrido".

4. Lista de la compra inversa

Alicia Iglesias apuesta por convertir el supermercado en nuestra auténtica despensa. Pero para eso hay que hacer la "lista de la compra inversa" todos los meses. Es decir, revisar la alacena de arriba a abajo para ser muy conscientes de lo que tenemos y comprar solo lo que sabemos que vamos a necesitar.

5. Magnetismo y barras 'cuelgatodo'

Roberta Schira recomienda echar mano de utensilios que nos permitan ahorrar espacio y reconoce que las barras con ganchitos son todo un clásico. "Las hay de todos los colores, estilos y materiales", dice la organizadora italiana, así que conviene encontrar una "coherente con el estilo" de la cocina. Para mantener cuchillos, abridores o pequeños recipientes en su sitios también pueden resultar muy prácticas las láminas magnéticas.

6. A la vista, solo lo justo

"Si lo usas tres veces a la semana, lo puedes dejar sobre la encimera", dice Alicia Iglesias. Pero Roberta Schira propone un límite desligado de la frecuencia de uso: enntre 3 y 6 elementos, incluyendo electrodomésticos, flores, frutero...

7. El armario de los 'tuppers'

De entrada hay que tirar "todos los tuppers que tengan colorcito naranja", sentencia Alicia Iglesias. Pero también conviene tener pocos y que todos sean buenos, preferiblemente cuadrados y de cristal, guardándolos siempre con su tapa. Y de los que no encontremos tapa, de los "pequeñitos para salsas" y de los que son "para 50" también hay que deshacerse cuanto antes.