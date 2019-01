Archivada la causa contra el juez que llamó 'bicho' e 'hija puta' a una mujer víctima de violencia machista

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) blinda al juez Francisco Javier Martínez Derqui. A pesar de calificar de "objetiva e incuestionable incorrección" sus insultos de 'bicho' e 'hija puta' a una víctima de violencia machista, no toma ninguna medida disciplinaria contra él.

El CGPJ afirma que la grabacion del vídeo no es válida como prueba y la considera ilícita al vulnerar los derechos fundamentales, ya que sostiene que era una conversacion privada. Hay que recordar que el vídeo es oficial pero el órgano de los jueces señala que se grabó por error y que por error se entregó a las partes.

La víctima, la modelo María Sanjuán, asegura sentirse desolada tras el archivo del expediente abierto contra el magistrado. Sanjuán lamenta profundamente la decision porque esperaba que el Consejo General del Poder Judicial la amparase ante los insultos del juez Derqui.

"Me siento una vez más indefensa y pienso en todas las mujeres que están en mi situación o pero. Me indigna que insultar a una víctima, que llamarme 'bicho' e 'hija de puta' salga gratis. Pese a todo, a las mujeres que hemos sufrido una caso de violencia machista no nos queda otra que seguir confiando en la Justicia", ha dicho la modelo en sus primeras declaraciones realizadas en la Cadena SER.

El órgano de los jueces cierra el caso sin ningún tipo de sanción para el juez a pesar de que calificar su conducta como una "objetiva e incuestionable incorrección".