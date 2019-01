Guía para los españoles que vivan en Reino Unido tras el brexit

El pasado martes, el Parlamento británico rechazó el acuerdo sobre el 'brexit'. Bruselas ha dejado claro que no hay espacio para la renegociación: o se acepta ese documento o no habrá otro. Reino Unido se ha sumido en un callejón cuya salida es cada vez más complicada. Mientras cada vez se oyen más voces que piden una salida de la Unión Europea sin acuerdo, la (todavía) primera ministra, Theresa May, insiste en que las únicas opciones para evitar esa salida abrupta pasan o bien porque el Parlamento ratifique el pacto con la UE o bien, porque Londres revoque la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa y cancele el 'brexit', aunque recuerda que esa opción iría en contra del resultado del referéndum de 2016, en el que ganó la retirada de la Unión Europea.

En ese Acuerdo de Retirada que Reino Unido pactó con la Unión Europea se habilita un período transitorio durante el cual se mantienen los derechos de los ciudadanos conforme al acervo comunitario. Se apruebe o no ese documento, la fecha para que Reino Unido abandone la UE sigue siendo el 30 de marzo de este año. Como un importante número de españoles reside en Reino Unido, el Ejecutivo de Sánchez ha preparado una página web en la que se responde con detalle qué deben hacer éstos en caso de que se ratifique el Acuerdo de Retirada o en caso contrario. En el caso de salida sin acuerdo, el Gobierno español trabaja con la Unión Europea, con Reino Unido y a nivel interno en medidas de contingencia que se garanticen los derechos de los ciudadanos españoles que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada. Estos son algunas de las consideraciones a tener en cuenta en varios campos:

Con Acuerdo de Retirada

El Acuerdo de Retirada prevé el establecimiento de un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, susceptible de prórroga. Para beneficiarse del Acuerdo de Retirada es muy importante que todos los ciudadanos estén en condiciones de acreditar que están residiendo legalmente en Reino Unido antes de que finalice ese periodo transitorio.

Reino Unido ha puesto en marcha el sistema de registro EU Settlement Scheme para los ciudadanos comunitarios que deseen seguir viviendo, trabajando o estudiando en Reino Unido. Además, pueden contactar con la ventanilla unica Brexit de la Embajada de España en Londres para cualquier consulta en el correo electrónico: emb.londres.brexit@maec.es.

Una vez finalizado el periodo transitorio, el Acuerdo de Retirada prevé que se mantendrán mis derechos de residencia, trabajo, estudios y Seguridad Social.

Sin Acuerdo de Retirada

En el caso de que no se firme y ratifique el Acuerdo de Retirada, Reino Unido podrá aprobar sus propias normas de extranjería que sean de aplicación a ciudadanos de Estados miembro de la UE.

De acuerdo con la información trasladada por el gobierno británico, Reino Unido garantizará determinados derechos a los ciudadanos comunitarios que residan en Reino Unido en la fecha de retirada y se registren mediante el procedimiento del Settled Status.

Con Acuerdo de Retirada

Los periodos cotizados en España y en Reino Unido serán tenidos en cuenta de conformidad con el Derecho europeo aplicable y las pensiones seguirán siendo satisfechas de acuerdo con el principio de exportabilidad previsto en la normativa europea.

Sin Acuerdo de Retirada

Las medidas de contingencia del Gobierno español permitirán tener en cuenta los periodos de actividad acreditados en Reino Unido,antes de su dalida de la UE para el cálculo de las pensiones en España. Eso sí, para el cálculo de la pensión en Reino Unido se habrá de estar pendiente de las medidas que adopten las autoridades británicas. Las medidas de contingencia del Gobierno español contemplan el abono de las pensiones reconocidas por las autoridades españolas en el lugar de residencia del perceptor.

Con Acuerdo de Retirada

Durante el periodo transitorio, se mantendrá la situación actual a los efectos de acceso a prestaciones por desempleo.

Sin Acuerdo de Retirada

Las medidas de contingencia del Gobierno español permitirán tener en cuenta, transitoriamente y hasta la firma de un acuerdo, los periodos de cotización por desempleo acreditados en Reino Unido, como si dichas cotizaciones hubieran sido realizadas en España.

En la actualidad, al amparo del Derecho de la Unión Europea, los ciudadanos españoles en Reino Unido y los británicos en España tienen los mismos derechos en relación con la asistencia sanitaria que pueden recibir, de acuerdo con la legislación sanitaria que tenga establecida el país donde se presta la asistencia, por aplicación del principio de no discriminación.

Con Acuerdo de Retirada

Seguirán vigentes los reglamentos actuales hasta el 31 de diciembre de 2020 y se está estudiando qué pasará después de esa fecha.

Sin Acuerdo de Retirada

Serán los acuerdos bilaterales entre Reino Unido y los diferentes Estados miembro los que establecerán las normas para la cobertura de las prestaciones de Seguridad Social.

Con Acuerdo de Retirada

El Acuerdo de Retirada salvaguarda el régimen derivado del Derecho de la Unión hasta la finalización del periodo de transición. Este régimen implicaría mantener el actual sistema de homologación de títulos universitarios.

Sin Acuerdo de Retirada

Las homologaciones en España de los títulos universitarios obtenidos en Reino Unido seguirán siendo posibles. Sin embargo, el procedimiento cambiará aplicándose el correspondiente a terceros países. En el caso de homologaciones de títulos emitidos por instituciones españolas en Reino Unido, las mismas quedarán sujetas a lo que establezca su normativa interna. El Gobierno español contempla establecer medidas de contingencia en esta materia.

Además, los estudiantes españoles que ya hayan accedido al sistema universitario británico en el momento de salida del Reino Unido, conservarán sus derechos de matrícula en las mismas condiciones que tenían desde su acceso según la normativa de cada Universidad.

El Gobierno dedica una parte detallada a las profesiones sanitarias, ya que hay un número importante de españoles trabajando en Reino Unido como personal sanitario.



El Acuerdo de Retirada salvaguarda los derechos hasta la finalización del periodo de transición, por lo que su régimen y su situación será la misma hasta el 31 de diciembre de 2020. Después de esa fecha o en caso de que no se ratifique el acuerdo de la UE, se deberá cumplir con la normativa de Reino Unido.

Actualmente se puede acceder al ejercicio de la docencia desde cualquier titulación de grado -y no directamente con los estudios específicos para profesor de primaria o secundaria españoles- siempre que se obtenga un QTS (Qualified Teacher Status) lo cual habilita para enseñar en centros educativos del país.

Con Acuerdo de Retirada

Durante el periodo de transición -del 29 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2020- los españoles podrán viajar a Reino Unido como hasta ahora: portando el pasaporte o el documento nacionalidad de identidad en vigor y sin visado.

Sin Acuerdo de Retirada

Si no se aprueba el acuerdo, a partir del 29 de marzo, además del pasaporte, podrá ser requerido un visado. No obstante, la Comisión Europea se ha comprometido a eximir de visado para estancias inferiores a tres meses a los ciudadanos británicos, siempre que los ciudadanos europeos reciban un trato recíproco para entrar en el Reino Unido.

Desde la web de La Moncloa se contemplan varios escenarios a tener en cuenta si se posee un billete de avión o de barco para después del 29 de marzo.

Con Acuerdo de Retirada

El recargo por roaming no se aplicaría durante el denominado periodo de transición. Una vez acabado ese periodo, la aplicación dependerá del acuerdo de futura de relación que se establezca entre Reino Unido y la Unión Europea.

Sin Acuerdo de Retirada

Desde el momento en que el Reino Unido pase a ser un tercer país, los usuarios de telefonía móvil pueden dejar de beneficiarse de la obligación que ahora tienen sus proveedores de telefonía de no aplicarles recargo alguno por roaming respecto del precio de los servicios por el uso de los mismos desde Reino Unido. Las tarifas dependerán de cada proveedor.

Los españoles residentes legalmente en Reino Unido podrán votar, así como presentar su candidatura, a las elecciones locales en Reino Unido como venían haciéndolo hasta la fecha.

El Gobierno de España también detalla en su web qué ocurrirá en varios tipos de inscripciones del Registro (Mercantil, Propiedad, documentos notariales, Nacionalidad...), así como en el caso de servicios financieros y de cooperación de la justicia.