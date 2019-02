Romeva y Turull: las frases que evidencian dos estrategias diferentes

La jornada de este miércoles ha servido para que dos acusados del juicio contra el procés pongan sobre la mesa dos estrategias radicalmente opuestas para defenderse de las acusaciones de rebelión y malversación de caudales públicos. El exconseller Raül Romeva ha optado por sumarse al discurso político de Oriol Junqueras mientras que su antiguo compañero de Govern, Jordi Turull, ha aceptado preguntas de las acusaciones rebatiendo los aspectos concretos de las imputaciones que pesan sobre él.

El juicio político

Romeva, que comparte abogado con Junqueras, ha necesitado apenas unos minutos para lanzarse a denunciar, como su compañero de partido, que es un "preso político" en un "juicio político", exactamente igual que el exvicepresidente de la Generalitat. Todo lo contrario de lo que ha hecho Jordi Turull, rechazando repetir las alegaciones que él mismo hizo ante el juez Pablo Llarena hace menos de un año, cuando afirmó que "usted me ha convertido en un preso político". Ninguna referencia a un proceso político ha salido de los labios del exconseller de Presidencia, aunque sí ha acusado al Tribunal Constitucional de tratar con distinto rasero a independentistas y constitucionalistas.

La malversación

Los dos están acusados de un delito de malversación por, supuestamente, utilizar dinero público para financiar el referéndum, y los dos han negado los cargos aunque cada uno de una manera. Romeva ha reconocido que, a través del DIPLOCAT, el Govern pagó por los observadores internacionales invitados al referéndum o la visita de cuarenta eurodiputados pero que no considera que sea delito. "No he visto ni una sola acción que sea constitutiva de delito. ¿En base a qué se considera malversación?", ha razonado el exconseller de Exteriores.

Raül Romeva en el Tribunal Supremo / Señal Tribunal Supremo/POOL (Señal Tribunal Supremo/POOL)

Turull, por su parte, ha optado por negar el gasto, afirmando que "no se gastó ni un euro en el referéndum", tampoco en las páginas web encargadas, que tampoco se hizo un encargo a la empresa UNIPOST en materia de papeletas o sobres, que muchos gastos correspondían a convenios, a campañas declaradas de utilidad pública y que, aunque el Acuerdo firmado por el Govern contemplaba la posibilidad de hacer el gasto pero que "no hay ningún elemento fáctico que lo desarrolle".

La violencia policial

Las acusaciones de promover la violencia que cimentan la imputación del delito de rebelión para ambos han recibido la misma negativa de los dos. "Este relato no tiene sentido y no se aguanta por ninguna parte, es delirante", ha dicho Turull defendiendo el pacifismo de la sociedad catalana. Romeva también ha negado con vehemencia haber instado o permitido cualquier tipo de violencia en 2017, destacando la trayectoria pacífica tanto de la sociedad y de los políticos encausados.

El matiz ha llegado a la hora de definir lo que sucedió en las calles de Catalunya el 1 de octubre de ese año. Turull ha evitado atribuir, como ya hizo en fase de instrucción y como hizo ayer Forn, los disturbios exclusivamente a la actuación policial mientras que Romeva ha sido claro, hablando de "una mancha bastante grave en la historia de la democracia española" y aegurando que "hubo violencia ese día: nunca por parte de la ciudadanía, siempre por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Turull durante su interrogatorio / EFE

Con estas divergencias claras que evidencian la diferente estrategia seguida por ambos imputados en este juicio, Raül Romeva y Jordi Turull han tenido puntos en común en aspectos en los que ya coincidían en sus escritos de defensa.

Una DUI "política"

Explicar que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) fue dejada sin efecto jurídico ninguno como puerta abierta al diálogo por parte del Govern forma parte de la estrategia de defensa de todos los acusados. Sólo Mireia Boya, ya fuera de este procedimiento, rechazó renegar de su finalidad ante el juez. Hoy tanto Jordi Turull como Raül Romeva han evitado contestar directamente a la pregunta del fiscal sobre era o no algo simbólico: "Era una declaración política", han dicho ambos.

El 9-N y el diálogo

Los dos exconsellers han sido claros al explicar que no podían prever ningún tipo de incidente durante el referéndum ilegal colocando como antencedente el 9 de novimebre de 2014 y la consulta soberanista. Contaban con que todo fuese "como en el 9N", ha dicho Turull, algo a lo que se ha sumado Romeva: "No había ninguna razón para pensar que las cosas pudieran ser diferentes". Los dos han culpado también a los sucesivos gobiernos centrales de no haber querido sentarse a la mesa a negociar y haber desencadenado una situación sin diálogo entre las partes.

Andreu van den Eynde, abogado de Romeva y Junqueras / Senyal institucional Suprem (ACN)

Referéndum y #EnfoCATs

Otro de los puntos en común de ambos acusados ha sido explicar que desconocían por completo un documento clave para las acusaciones: el denominado #EnfoCATs. "No conocía ni el texto ni a nadie que lo conociera", ha sentenciado Romeva sobre el documento que les ubica en un 'Comité Estratégico'. Turull también ha negado conocerlo. Los dos acusados también han incidido en la despenalización de los referéndums desde la reforma legal de 2005.