Josep Rull: el exconseller que cree que el juicio es "un mero trámite"

Josep Rull, exconseller del Govern de Carles Puigdemont, declarará este miércoles en el juicio contra el procés independentista acusado de rebelión y malversación de caudales públicos. Si no hay cambios en su estrategia, contestará tanto a preguntas de su defensa como de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a la espera de saber si reitera las afirmaciones que hizo en el mismo Tribunal Supremo en abril del año pasado, cuando dijo que "uno llega a la conclusión, y ojalá esté equivocado, de que el juicio oral en nuestro caso será un mero trámite".

El exconseller de Territori, en prisión sin fianza desde finales de marzo del año pasado, se enfrenta a una petición de dieciséis años de presidio por parte de la Fiscalía, acusado de rebelión y malversación de caudales públicos. Además de participar de las decisiones del Govern para impulsar el referéndum, la Fiscalía le acusa de "prohibir arbitrariamente" que un buque destinado a alojar policías atracase en el puerto de Palamòs.

Es un asunto sobre el que Rull ha dado explicaciones tanto en sede judicial como en sus escritos de defensa. El pasado mes de abril afirmó que aplicó las peticiones de amarre "jamás se formalizaron a través del canal establecido" y que "se pidió para hacer una reparación de camarotes, no se explica que la voluntad es poder alojar a fuerzas de seguridad del Estado".

Para las acusaciones su decisión fue arbitraria, encaminada a entorpecer la acción policial contra el 1-O y además le acusan de alardear de haberlo hecho. A lo largo de este juicio testificarán, entre otros, un capitán de la Marina Mercante del puerto.

Un trámite y Estrasburgo

El pasado mes de abril, Josep Rull siguió la estela de Jordi Turull y se lanzó a denunciar el carácter político del proceso en el despacho del juez Pablo Llarena. "Estoy aquí porque mi formación política obtuvo un resultado importante en las elecciones", dijo, añadiendo que "uno llega a la conclusión, ojalá esté equivocado, de que el juicio oral será un mero trámite" y añadiendo que "yo continuaré siendo independentista" ya que "no quiero que mis hijos vivan en un Estado donde por defender pacíficamente y libremente tus ideas puedas ir a la cárcel".

Para Rull, según dijo ese día, "me temo, y me gustaría equivocarme, que este no es un juicio sobre hechos sino sobre ideas". También apunto a su intención de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo una hipotética condena: tiene la esperanza "en países al norte de España, donde la separación de poderes no es una teoría", en alusión a las decisiones de los jueces alemanes y belgas de no entregar a los fugados acusados de rebelión.

"Nunca pretendimos declarar la independencia"

Si la jornada lo permite, la siguiente en declarar este miércoles será la exconsellera de Treball, Dolors Bassa, en prisión sin fianza también desde su procesamieto en marzo y para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión y malversación. Para la Fiscalía, Bassa asumió la dirección de los centros cívicos para "garantizar la disponibilidad de los centros de votación" además de asumir diversos gastos en su consellería para organizar el referéndum.

Bassa (izq) junto a Forcadell y Cuixart / Pool (Getty Images)

En sus declaraciones, Bassa siempre se ha desvinculado de la violencia - "Siempre todas mis declaraciones han sido pacíficas y en el marco del pacifismo" - ha reconocido que la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre fue "una forma más de pretender el diálogo" y que "nunca pretendimos declarar unilateralmente la independencia" y que "no hay ni un euro de las arcas públicas en el referéndum".