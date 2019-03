El diputado homosexual Jean Wyllys, exiliado del Brasil de Bolsonaro, reaparece en Portugal

Después de pasar el último mes en paradero desconocido, escondido y temiendo por su vida, el ex diputado brasileño Jean Wyllys ha reaparecido esta semana en Portugal, donde ha protagonizado una serie de conferencias en las que ha explicado por qué decidió exiliarse del país gobernado por el ultraderechista Jair Bolsonaro. Wyllys, el primer y único diputado abiertamente gay del Congreso Nacional, renunció a su mandato y huyó de Brasil en enero después de recibir numerosas amenazas de muerte. Ante una audiencia compuesta por cientos de simpatizantes en Lisboa, el político afirmó que su salida del país sudamericano fue forzada por Bolsonaro, quien utilizó noticias falsas para desacreditar su figura durante la campaña electoral de 2018.

"La gente fue manipulada de la manera más sórdida posible durante y después de las elecciones. Muchas de las personas que votaron por él no lo hicieron porque son fascistas, sino porque fueron engañadas. Les manipuló. Utilizó fake news falsas para convencer a muchos de que yo dirigía un complot para corromper a los niños de Brasil. Dijo que un programa creado para luchar contra el acoso escolar era en realidad una campaña de la comunidad LGBTI para propagar la homosexualidad y hacer que los jóvenes brasileños se convirtieran en viados [gays] ".

Escalada de violencia dirigida contra las personas LGBTI

El político señaló que desde la elección de Bolsonaro en otoño pasado, ha habido una notable escalada de violencia dirigida contra las personas LGBTI en Brasil, el país en el que se han registrado el mayor número de asesinatos homofóbicos del mundo durante la última década. Wyllys explicó que el peligro general, y la campaña particular de la extrema derecha contra su persona, le obligaron a huir." Vi lo que le hicieron a mi amiga Marielle Franco [la concejala carioca asesinada el año pasado] y supe que iban por mí, por mi familia.

Cuando salía, siempre tenía que ir acompañado con agentes de la Policía Legislativa. La Policía Nacional ignoró las amenazas que recibí y apenas habría investigaciones protocolarias, sin hacer el mínimo esfuerzo para localizar a los responsables. Pasé más y más tiempo encerrado en mi casa, que se convirtió en mi prisión particular, y sabía que si no hacía nada, tarde o temprano me iban a matar. Por eso decidí irme al exilio, porque la causa que defiendo no requiere más mártires; requiere activistas vivos". Ante la audiencia en Lisboa, Wyllys reveló que escapó en un vuelo a España.

Mudanza a Portugal

"Tenía el billete comprado desde otoño, pero cuando se acercó la fecha de partida fui a la Embajada de España e informé al embajador que aunque me iba con una visa de turista, no pensaba regresar a Brasil porque mi vida corría peligro". El político afirma que el diplomático le prestó apoyo y le brindó información sobre los pasos que debía tomar una vez que alcanzase el territorio comunitario. Durante el último mes, el ex diputado ha vivido en Barcelona y Berlín, pero las fuentes de su entorno señalan que próximamente podría mudarse a Portugal.

Desde ahí, Wyllys promete seguir alzando su voz y liderando la oposición al Gobierno de Bolsonaro desde el exterior. "Ninguna noche dura para siempre, pero ésta noche promete ser larga y dura, y antes de que acabe empeorará y será violenta. Pese a ello, terminará, porque nosotros mantendremos viva la resistencia".