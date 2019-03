Un Consejo de Ministros de decretos sociales: medidas de igualdad y de acceso a la vivienda

El Gobierno estudiará durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo. Fuentes gubernamentales no precisan si finalmente se incluirá en él la ampliación del permiso por paternidad hasta las 16 semanas en 2021, a pesar de que esa medida sí estaba plasmada en el borrador del decreto ley que el Ejecutivo presentó a los agentes sociales.

El borrador señalaba que esa ampliación del permiso por paternidad se hará de manera gradual, tal y como el Gobierno de Pedro Sánchez siempre ha planteado. En él plasmaba su intención de pasar de las cinco semanas de permiso de paternidad actuales a ocho semanas en 2019; a 12 semanas en 2020; hasta finalmente llegar a las 16 en el año 2021, igualándolos al de maternidad.

Este lunes se reunió la Mesa de Diálogo Social sobre Igualdad para abordar las medidas contempladas en este borrador del Gobierno. Fuentes conocedoras de la reunión explican que finalizó sin acuerdo y con el compromiso del Gobierno de elaborar otro texto del decreto ley que aprobará este viernes.

La patronal, contraria

En concreto, apuntan que la patronal --CEOE y CEPYME-- se mostraron contrarios a la ampliación de los permisos de paternidad tal y como está planteada en el documento provisional del decreto ley porque, a su juicio, "es duplicar" los permisos de los progenitores. Tampoco son partidarios de hacer obligatorios los planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores (actualmente es obligatorio a partir de 250), algo que el Gobierno incluía también en el documento provisional.

Así pues, fuentes del Gobierno inciden en que el texto definitivo "se está elaborando", por lo que hay medidas contempladas en el borrador que puede que finalmente no se incluyan en el documento definitivo. Concretamente, sobre la medida que amplía los permisos por paternidad y que está incluida en dicho borrador, insisten en que dicho decreto ley "se está cerrando", aunque admiten que "es complicado" sin tener los presupuestos aprobados. De hecho, señalan que el Ejecutivo "no va a aprobar una cosa que luego no tiene sustento económico". "Es mucho dinero, si hubiera habido presupuestos, eso iba", declaran, destacando que hubiera sido una medida "perfecta" para aprobar a través de los presupuestos generales. Una vez aprobado el decreto, las medidas en él contempladas entrarán en vigor tras su publicación en el B.O.E, aunque el texto deba ser convalidado posteriormente por el Congreso.

Alquiler

El Gobierno prevé aprobar bonificaciones de hasta el 80% en el IBI para inmuebles en alquiler de vivienda habitual cuya renta sea inferior a la determinada por el índice de precios de los contratos de vivienda en alquiler que también quiere poner en marcha, según se recoge en el borrador del Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes.

Además de la bonificación del 80% del IBI, el borrador retoma la posibilidad de que los ayuntamientos puedan bonificar mediante ordenanza fiscal hasta el 95% de este impuesto para inmuebles con renta limitada por una norma jurídica, que ya se recogía en el real decreto que se tumbó en el Congreso.

El texto recoge la creación de un sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda, al que se vinculan determinados estímulos de la política fiscal, y también se establece la posibilidad de creación de sistemas de índices de referencia autonómicos a los efectos de diseñar las políticas y programas públicos en materia de vivienda en los respectivos ámbitos territoriales.

Asimismo, establece un plazo de ocho meses para que la Administración General del Estado elabore este sistema, "a través de un procedimiento sujeto a los principios de transparencia y publicidad".

El texto mantiene el requisito que recogía el anterior Real Decreto tumbado por el Congreso en enero por el que se establecía en cinco años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en caso de que el arrendador sea persona jurídica, en el que el plazo será de siete años.

Esta medida "responde así a las diferencias que tanto desde el punto de vista del tratamiento fiscal como de la realidad y características de la relación arrendaticia y del desarrollo de la actividad pueden existir en la práctica".