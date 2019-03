Bixby, el asistente de Samsung, aprende castellano: esto es todo lo que sabe hacer

En marzo de 2017, Samsung presentaba Bixby. Un asistente, que sustituía a la plataforma virtual S Assistant, que llegaba al mercado con el objetivo de hacer frente a otros como Siri, Google Assistant o Cortana. A partir de entonces, la compañía introduciría a este ayudante en los distintos dispositivos del ecosistema Samsung para facilitar la vida a sus usuarios.

No obstante, Bixby no pudo atender a todos ellos. En la primera versión de este nuevo asistente virtual, tan solo estaba disponible en chino, coreano e inglés. Por esa misma razón, todas aquellas personas que no controlaran alguno de estos tres idiomas eran incapaces de comunicarse con él. Dos años más tarde, Bixby vuelve completamente renovado y con capacidad de hablar nuevos idiomas. Desde el alemán, el italiano y el inglés británico hasta el español.

Bixby en castellano echa a rodar en el Mobile World Congress

Con el objetivo de dar a conocer las nuevas características de Bixby en castellano, con voz femenina y masculina, Samsung preparó un espacio en Plaza de Catalunya donde los más curiosos pudieron probar las posibilidades del asistente virtual. Todo ello a través de una casa, dividida en distintas habitaciones, en la que nos explicaban cómo Bixby nos puede ayudar a realizar acciones de la vida cotidiana como consultar todo tipo de recetas mediante sencillos comandos de voz, descubrir dónde está el banco más cercano o incluso a encontrar piso.

Para que esto sea posible, la firma surcoreana ha llegado a acuerdos con distintas compañías (desde La Liga hasta BBVA, Canal Cocina o Idealista) para integrar diferentes cápsulas en el asistente. Unas cápsulas mediante las que Bixby nos permite conocer información referente sobre cada una de ellas. Todo ello a través de comandos simples que nos redirigirán al contenido que estemos buscando en cuestión de segundos.

Cómo interactuar con Bixby

Tal y como demostraba el Product Manager de Bixby en España, Willie Betancourt, durante una presentación, tenemos hasta tres formas de interactuar con Bixby. Desde desbloquearlo a través de la voz con el comando Hi Bixby hasta escribirle directamente en la aplicación del asistente o presionar un botón especialmente dedicado que se sitúa en el lateral del terminal para pedir lo que necesitemos.

Así funcionan las respuestas rápidas. / Samsung

Una vez hecho esto, tan solo tendremos que trasladarle nuestra orden a Bixby para que comience a trabajar. Entre otras cosas, podremos pedirle que gestione citas, recordatorios e incluso que envíe mensajes a terceros. Pero no solo eso. También nos permitirá, a través de las cápsulas de terceros, consultar el estado del tiempo, descubrir qué calidad de aire tenemos en nuestra ciudad e incluso información referente de cada localidad.

Para todas aquellas personas que quieran que Bixby reproduzca varias acciones al mismo tiempo, el asistente cuenta con comandos de voz rápidos. Comandos, que unifican varias acciones, mediante los que Bixby puede reproducir una serie de acciones de forma simultánea. Todo ello a través de frases como "ya estoy en casa" o "me voy a dormir", por ejemplo, que nos permitirá establecer una alarma, apagar las luces y el televisor en cuestión de segundos.

Las cápsulas de Bixby

Durante la presentación, Samsung puso especial hincapié en tres capsulas desarrolladas por empresas externas. La primera de ellas, la de Idealista, nos ayuda a encontrar pisos de alquiler o casas en venta teniendo en cuenta nuestra geolocalización. También podremos llevar a cabo una búsqueda más avanzada con parámetros de interés como el precio o el número de habitación.

Así funciona la cápsula de Samsung. / Samsung

A continuación, la firma nos mostraba la cápsula de LaLiga Santander y LaLiga 123. Una cápsula mediante la que podemos descubrir todo lo referente a la primera y segunda división de fútbol español. Desde los resultados de la última jornada hasta las fechas y horarios de próximos partidos, detalles sobre cada una de las plantillas e incluso los máximos goleadores de cada liga.

Por último, también nos mostraron cómo funciona la cápsula de BBVA, mediante la que podemos saber en tiempo real dónde están los cajeros más cercanos. Pero no solo eso. Bixby también dispone de un importante número de cápsulas que nos ayudarán a descubrir recetas de cocina e incluso consejos sobre belleza, decoración, maquillaje y bricolaje. En definitiva, Bixby llega para quedarse.