"Soy feminista": el compromiso de seis hombres

El 46% de los hombres españoles se declaran abiertamente feministas, según datos de informe El feminismo en España, ¿burbuja o realidad?, presentado en noviembre de 2018. Un dato ligeramente por debajo del 52% del conjunto de los españoles que se sienten identificados con esa palabra, sin embargo, sólo el 1,2% de la población milita y trabaja porque haya cambios que garanticen la igualdad entre sexos.

El médico forense Miguel Lorente se comprometió con la causa a raíz de empezar a ver a mujeres víctimas de la violencia de género mientras trabajaba: "Encontrar a mujeres que me decían "mi marido me pega lo normal pero hoy se ha pasado", me hizo acercarme a esa realidad a través de la ciencia, a través de lo que yo consideraba un síndrome específico de violencia, una violencia distinta al resto de violencias". Empezó a investigar y a leer textos de mujeres feministas y llegó el despertar: "Me ayudaron a entender que el problema no estaba en las circunstancias de cada caso sino en una sociedad y en una cultura común caracterizada por la desigualdad y el machismo. A partir de ahí creo que empecé a sentirme y a ser feminista". Un compromiso que le llevó a ser delegado del Gobierno para la violencia de género de 2008 a 2011.

Roberto Fernández abrió los ojos recientemente. Este año, cuando recibió el Goya a Mejor Sonido por El Reino, no quiso desaprovechar el momento para hacer una reivindicación: "Esta ha sido película más difícil que he hecho hasta la fecha porque es la primera que he hecho siendo padre. Me ha hecho darme de bruces con una realidad que es la conciliación. Tenemos un reto pendiente como sociedad porque si nuestros hijos son el futuro y queremos un futuro mejor, creo que todavía hay que cambiar muchas cosas para que eso sea posible", dijo con la estatuilla en la mano. El sonidista decidió darse un tiempo en el trabajo cuando nacieron sus mellizos y disfrutó de la crianza durante cuatro meses: "Al incorporarme al trabajo posteriormente experimenté en primera persona lo que probablemente llevan muchas madres experimentando toda su vida y me di cuenta de todo lo que quedaba por hacer”. Admite que antes de que nacieran sus hijos no había puesto ni una sola lavadora: "No tenía noción de la desigualdad en la que vivía con mi pareja".

El jurista Octavio Salazar recibió en 2017 el Premio Hombre Progresista 2017 "por su labor docente e investigadora sobre la igualdad de género, nuevas masculinidades, diversidad cultural y derechos LGTBI, y sus continuas manifestaciones y artículos relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres". Pertenece a la Red feminista de Derecho Constitucional y de la Red de Hombres por la Igualdad y ha publicado diversos artículos y libros sobre masculinidad hegemónica. Años y años dedicados a la lucha por los derechos de las mujeres pero él asegura que sigue "en el proceso de desaprender buena parte de lo que he aprendido por parte de una cultura machista" y cree que ese proceso durará hasta el final de sus días. No es el único que lo cree así. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, piensa que un primer paso es poner atención a cuestiones que muchas veces son invisibles a los ojos en nuestro día a día: "Elementos como cuánto habla un hombre, cuánto una mujer, cuánto se interrumpe a unos más que otros… o los elementos más macro: cómo es posible que para el mismo trabajo los hombres cobren más que las mujeres o cómo soportan de diferente grado las cuestiones de cuidado… Todas esas cuestiones, uno reflexiona sobre ellas y además tiene que hacer todo lo posible para que el resto de hombres, particularmente, sean capaces de combatir ese tipo de cuestiones".

"Es importante que los hombres se consideren así mismos feministas y que se pregunten a sí mismos por qué tienen tanto reparo a la hora de nombrarse así", señala Roy Galán. El escritor comparte sus textos con perspectiva de género en redes sociales, dando lugar a intensos debates entre sus comentarios. A pesar de las críticas que lee a diario en su muro de Facebook, considera que ha habido cambios en los últimos años: "Ahora ya no se puede mover ficha en casi ningún lugar sin contar con el feminismo". Miguel Lorente cree que, aunque el proceso de compromiso de los hombres está en marcha, aún no es suficientemente sólido: "Nos faltan modelos, nos faltan elementos de reconocimiento, porque creo que hay una gran desorientación para muchos hombres que lo intentan. El primer elemento que se percibe es la pérdida de privilegios y la crítica por parte de los otros hombres. Dejas de ser hombre", sentencia.

Alberto Garzón advierte que, aunque cada vez hay más hombres feministas, también hay "un crecimiento de un machismo reaccionario que reacciona frente la lucha por la igualdad de las mujeres": "Probablemente tiene que ver con un ego herido que estaba muy cómodo en su situación de privilegio y que reacciona negativamente y políticamente ante ello". El escritor Ritxar Bacete pone ejemplos claros: "Pensemos en Trump, Bolsonaro, Salvini, Viktor Orbán… todos los movimientos reaccionarios que se han movilizado para parar los avances de la igualdad, que son profundamente misóginos y defienden la desigualdad y la vuelta a modelos clásicos y profundamente reaccionarios. El impacto de los avances de las mujeres tiene por el contrario que, por primera vez en mucho tiempo, las resistencias a la igualdad han salido a la calle y ahí es fundamental el papel de los hombres porque es entre hombres donde se construyen los modelos identitarios masculinos".