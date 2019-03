"La felicidad está en los pequeños momentos y brindar es uno de ellos"

Los brindis suelen servir para celebrar encuentros, éxitos o acuerdos. Un gesto social de alcance más o menos limitado que los responsables de Bodegas Protos se han propuesto llevar un poco más allá. De eso trata su Brindis Solidario, una convocatoria para "acciones solidarias de interés general, realizadas por Entidades No Lucrativas, que aporten un beneficio para la sociedad española".

"Siempre hemos sido una empresa muy aferrada a la comarca y al terreno", señala Carlos Villar, director general de Protos. "Hemos apoyado proyectos relacionados con los colegios, los equipos deportivos, las fiestas o el patrimonio, pero con la llegada de la crisis vimos que había mucho que hacer y que, como pese a todo nos estaba yendo bien, podíamos echar una mano".

Así nació el proyecto, dotado con un presupuesto de 10.000 euros, que este año celebra su quinta edición y del que, hasta el momento, ya se han benefiado cuatro proyectos relacionados con la salud presentados la Fundación CRIS Contra el Cáncer, la Alianza Española de familias de Von Hippel-Lindau, la Fundación Andrés Marcio y la Casa Ronald McDonald Valencia. "El primer año recibimos ocho proyectos, pero este año han sido 178", explica Villar.

La decisión de quién recibe los fondos recae en los amigos de Facebook de Bodegas Protos, lo cual supone una oportunidad para las organizaciones pequeñas, que, según villar, suelen volcarse y movilizar más que las grandes.

No es casualidad que Protos recurra a Facebook para articular su Brindis Solidario porque esta bodega de la Ribera del Duero lleva años apostando por llegar a los más jóvenes. "En los años 80 se consumía más del doble de vino de lo que se consume hoy en día. Nos hemos vuelto más europeos y hay menos momentos de consumo, pero muchas empresas nos esforzamos en transmitir que el vino es un producto de disfrute y no de enciclopedia. No hace falta saber de vino para disfrutarlo. Nos acercamos a la gente joven y vemos que ellos son más generosos".

Villar no esconde que su estrategia en las redes sociales pasa por comunicar de forma sencilla para estar cerca de los jóvenes y que estos, poco a poco, "se vayan introduciendo en el mundo del vino de calidad". Pero hay vida más allá del mundo digital y el enoturismo, según cuenta, es una buena excusa para disfrutar. "La gente busca pasar un buen rato en la bodega y, de paso, aprender algo. En primavera estamos llenos, sobre todo si hay un puente o Semana Santa".

El director general de Protos reivindica que "lo más importante de esta vida es ser feliz, estando con quien quieras y, si puede ser, sentado alrededor de una buena mesa y con una buena conversación". Porque "la felicidad está en los pequeños momentos" y, según Carlos Villar, "brindar es uno de ellos".