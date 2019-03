Netflix retira el mes de prueba gratuito en España para nuevos usuarios

Hasta la fecha, la plataforma de vídeo en streaming Netflix se caracterizaba por ofrecer un mes de servicio gratuito para clientes potenciales. Una iniciativa desarrollada con el objetivo de que los más indecisos pudieran probar la plataforma, disfrutar de sus series y películas y quedarse para seguir consumiendo productos tan exitosos como Stranger Things, Black Mirror o La Casa de Papel, entre otras.

Una jugada repetida por otras compañías de contenido en streaming como HBO o Spotify, quienes llevan haciendo lo propio desde hace varios años con el objetivo de captar nuevos usuarios. No obstante, todo podría cambiar muy pronto. Recientemente, la compañía liderada por Reed Hastings ha decidido prescindir de esta opción y ha dejado de ofrecer este mes gratuito tanto en España con en la mayoría de países sudamericanos.

"Las pruebas gratuitas no se ofrecen actualmente en tu país"



Así lo ha dado a conocer Netflix a través de su página de ayuda, donde ha reconocido que el mes gratuito ya no está disponible en nuestro país: "Las pruebas gratuitas no se ofrecen actualmente en tu país. Para comenzar tu nueva suscripción, solo tienes que ir a Netflix.com, elegir el plan y la opción de pago que mejor se adapte a ti, introducir tu correo electrónico, establecer una contraseña y empezar a disfrutar".

A pesar de que esta opción se mantiene en países como Estados Unidos o Reino Unido, la empresa ha optado por suprimir esta iniciativa en la mayoría de países de habla hispana como parte de una prueba que tiene como objetivo comprender mejor al consumidor, tal y como reconoce en declaraciones a Xataka: "Estamos probando la disponibilidad y duración de una prueba gratuita para entender mejor el valor de Netflix para los consumidores".

El mes gratuito podría volver en el futuro

No obstante, y dado que se trata de una prueba interna para determinar el valor de Netflix para los consumidores, el mes gratuito podría volver próximamente a España: "Generalmente, estas pruebas varían en duración y por región, y es posible que no sean permanentes". No obstante, todas aquellas personas que quieran acceder a la plataforma a partir de este jueves, tendrán que pagar por utilizar el servicio.

Pero esta no es la primera vez que la compañía lleva a cabo este tipo de experimentos para comprender mejor a su audiencia. Hace apenas unas semanas, la plataforma de vídeo en streaming subía ligeramente los precios de su suscripción en Italia para comprobar la reacción de la audiencia. Así lo reconocía en declaraciones al medio especializado SmartWorld: "Estamos probando precios ligeramente diferentes para comprender mejor cómo nuestros consumidores perciben a Netflix. No todos verán esta prueba y es posible que nunca apliquemos estos precios más allá de esta prueba. Nuestro objetivo es asegurarnos de que Netflix siempre tenga una alta relación calidad-precio".