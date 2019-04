De incentivos al teletrabajo a ayudas para emprendedores rurales: las nueve medidas que ayudarían a repoblar la 'España vaciada'

El pasado 29 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó una nueva Estrategia Nacional frente al Reto demográfico donde uno de los objetivos es la lucha contra la despoblación en las zonas rurales. Dos días más tarde, alrededor de 100.000 personas se manifestaron en el centro de Madrid para pedir un gran pacto de Estado que facilite que se repueble la España vaciada y todos los partidos políticos mostraron su apoyo a la causa: estamos en precampaña y han aprovechado la ocasión para dedicar algunas de sus promesas electorales a la causa. Medidas que incluyen desde rebajas fiscales al fomento del papel de la mujer y los jóvenes pero que a veces pasan por alto cuestiones más básicas como las siguientes:

1. Redefinición de sentido de éxito: es un punto de partida muy básico pero es la raíz de todo. Debido al desarrollo de las ciudades y del nivel de vida, durante mucho tiempo se ha relacionado a la ciudad con el concepto de éxito y al pueblo con el de fracaso. Los padres eran los primeros que animaban a sus hijos a abandonar el pueblo cuanto antes, pensando que en la ciudad se les abrían muchas más oportunidades, pero internet y la crisis económica ha hecho tambalear ese paradigma. "Es importante que la gente entienda que quedarte en un pueblo a vivir no es de fracasados", sentencia Juanjo Manzano, responsable de comunicación y desarrollo de Alma Natura.

2. Responsabilidad política para no generar conflictos: "Cuando un ayuntamiento lo pierde un partido político no puede generar enfrentamientos entre la gente del pueblo. Veo casos de gente que no van a algún tipo de actividad que les es muy útil porque ha ganado una nueva lista política que es contraria. Los políticos de cada pueblo tiene que ayudar a que no se generen enfrentamientos entre la gente del pueblo, es necesaria un poco de responsabilidad y que esto no se convierta en la España rural devastada", señala Juanjo Manzano.

3. Concejales formados: "Sin formación no se pueden tomar decisiones con dinero público. Si no hay concejales preparados, que los preparen. No estoy hablando de profesionalizar el ayuntamiento pero sí de una mínima formación para la toma de decisiones porque si no se gasta el dinero en otros menesteres. No puede ser que en una localidad de 400 habitantes haya dos casinos", critica Juanjo Manzano.

4. Internet vía satélite: la mayoría de programas electorales incluyen el impulso a las nuevas tecnologías para desarrollar nuevos modelos de negocio en el campo pero se informa poco de una realidad: hoy en día, no hay una zona de España que no pueda tener internet. Quien quiera conectarse puede hacerlo desde cualquier punto y de manera inmediata gracias al satélite Hispasat: "Lo único que tienes que hacer es poner una antenita pequeña en tu casa y, además, el gobierno tiene un plan de subvenciones para la tecnología satelital y por darte de alta te dan 400 euros, que es justo el coste del equipamiento", explica Cristina Pérez, directora de comunicación de Hispasat, que no sabe porqué en España este tipo de tecnología es todavía tan desconocida cuando "en EEUU son bastantes millones los que tienen el acceso a internet por satélite y se utiliza con total normalidad". El municipio soriano de Magaña ganó el concurso #enREDatupueblo, convocado por Hispasat, y durante un año disfrutó de una conexión a internet vía satélite. Así les cambió la vida:

5. Incentivos para las empresas que promuevan el teletrabajo: "Con las tecnologías que existen, hay miles de trabajadores que podrían hacer lo mismo sin pisar una oficina. Se pueden dar incentivos a las empresas que contraten a personas empadronadas en pueblos y trabajan desde allí, porque son personas que pagan sus impuestos en la zona y consumen allí y el hecho de que, de repente, en el pueblo haya 50 personas más, puede ser el reclamo para que abra un nuevo negocio, por ejemplo. Al final todo se retroalimenta", señala Carlos López, responsable de Yorepueblo.es.

6. Discriminación positiva para los autónomos rurales: "Si subsistencia es ser autónomo en una ciudad grande, imagínate en un pueblo donde tienes tres clientes. Hay que acotar los márgenes de coste del autónomo en función de su facturación. Afortunadamente parece que esto se va a poner en marcha", cuenta esperanzado Juanjo Manzano, de Alma Natura. El año pasado se aprobó una tarifa plana de 50 euros durante 24 meses para quien emprenda en municipios de menos de 5.000 habitantes. Ciudadanos, por ejemplo, lleva en su programa una cuota fija de 30 euros para las mujeres autónomas en los pueblos.

7. Ventanilla en la ciudad: "La propia administración pública debería crear algún organismo que hiciera de puente. Que una persona que esté harta de la ciudad, pudiera acudir y que un asesor le ayudara a encontrar un pueblo cercano", propone Juanjo Manzano.

8. Más agentes de desarrollo local: uno de los principales problemas es la falta de información. No es que no existan recursos e incentivos, es que los ayuntamientos los desconocen. "Hay fondos de desarrollo europeos con unas dotaciones muy grandes y que, de hecho, nunca se llegan a agotar. Por eso, una de las labores más importantes es la de la comunicación: haciendo que más pueblos tengan agentes de desarrollo local que se encarguen de conocer, educar y promover las nuevas inversiones en su ayuntamiento", señala Carlos López, de Yorepueblo.es.

9. Tener en cuenta las particularidades de cada zona: no todas las regiones ofrecen las mismas oportunidades. No es lo mismo un pueblo con mar que uno de montaña, ni uno cerca de una ciudad que otro a muchos kilómetros de una localidad media, y la búsqueda de soluciones efectivas debe adaptarse al territorio concreto. Esa fue una de las conclusiones del primer encuentro de Repueblo, centrado en la zona de Gredos.